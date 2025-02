Lido Bratislava je už istý víťaz základnej časti

21. kolo:



FK Florko Košice - Tsunami Záhorská Bystrica 6:5 pp (2:2, 1:2, 2:1 - 1:0)

Góly: 12. Hutka, 18. Čekan Juraj, 31. Čekan Jakub, 42. a 59. Kátlovský, 62. Pelegrin - 18. Banga, 20. Vyšňan (vl.), 33. a 34. Kovaľ, 57. Jurica



FaBK ATU Košice - TEMPISH CAPITOL Floorball Club 9:5 (3:2, 2:2, 4:1)

Góly: 7. a 58. Bezeg, 16. Valent, 17. Trefný (vl.), 27. a 56. Šima, 29. Cirbus, 50. Navrátil, 50. Pazsiczký - 10. Hurajt, 19. a 60. Hečko, 25. a 59. Dluhoš, 30. Lazor



Snipers Bratislava - FBK AS Trenčín 10:3 (4:1, 1:1, 5:1)

Góly: 2. Nyitray, 7. Filípek, 12., 19. a 50. Bachurin, 22., 46. a 60. Pacek, 47. Hrušovský (vl.), 51. Ponomarenko - 16. a 31. Bielik, 53. Matejka



FBC DAG Prešov - FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 3:8 (3:3, 0:1, 0:4)

Góly: 10. Jenčuš, 17. Bory, 19. Baláž - 4. Šuška, 9. Cvacho, 11. a 52. Zajac, 37. Vrábel, 45. Koščo, 54. a 56. Matejička



1. FBC Trenčín - ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 9:5 (6:3, 1:0, 2:2)

Góly: 1., 8. a 40. Mitucha, 2. Habánek, 5. Sleziak, 7. Bulejčík, 9. Dohál, 44. Machara, 57. Rendl - 13. Harbut, 14. Vico, 20. Gálet, 50. Franek, 51. Kopecký



ŠK Victory Stars Dubnica n/V - FBK Nižná 7:5 (2:1, 4:1, 1:3)

Góly: 3. Huňa, 4. a 40. Madaj, 32. a 34. Blažej, 36. Mišiak, 45. Janiga - 20. Žák, 24. Turwoń, 44. Pallo, 56. Widurski, 60. Santer



Bratislava 23. februára (TASR) - Florbalisti ŠK Lido Prírodovedec Bratislava prehrali v 21. kole extraligy na pôde 1. FBC Trenčín 5:9, no napriek tomu majú už isté prvé miesto v základnej časti.Lidu pomohla prehra Záhorskej Bystrice v Košiciach proti Florku 5:6 pp. Pred posledným kolom má v tabuľke nedostihnuteľný štvorbodový náskok. V predposlednom kole základnej časti zaváhala Nižná proti Dubnici nad Váhom a skomplikovala si postup do štvrťfinále. Spolu so Snipers Bratislava a Florkom Košice sa pobije v poslednom kole o dve posledné voľné miesta v najlepšej osmičke.