Lido Prírodovedec vyhral prvý duel play off na palubovke Nižnej 8:4

betRing Extraliga mužov vo florbale

prvé zápasy štvrťfinále play off:



ŠK 1. FBC Florbal Trenčín – FBK AS Trenčín 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)



Góly: 6. Mitucha, 9. Ondrášik, 33. Kvasnica, 43. Virga — 12. a 46. Matejka, 19. Kukaň



/stav série: 1:0/





FBK Nižná — ŠK Lido Prírodovedec 4:8 (1:3, 1:0, 2:5)



Góly: 3. a 29. Medžo, 48. Latka, 58. Zemančík — 17., 53. a 57. Gálet, 2. Maňkoš, 6. Pagáč, 50. Dluhoš, 55. Beriac, 58. Nôta



/stav série: 0:1/





Tsunami Záhorská Bystrica — FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)



Góly: 27. a 59. Banga, 18. Kachnič, 42. Horecký, 53. Kovaľ — 12. Melega, 15. Jančo



/stav série: 1:0/



Bratislava 12. marca (TASR) - Florbalisti bratislavského klubu Lido Prírodovedec prekvapujúco v sobotu zdolali v prvom štvrťfinálovom zápase play off slovenskej betRing extraligy favorizovanú Nižnú 8:4. Oravský klub postúpil do vyraďovacej časti z druhého miesta.V trenčianskom derby sa do vedenia série dostal favorit, ŠK 1. FBC zdolal AS 4:3. Duel medzi Záhorskou Bystricou a Žilinou bol pre oba kluby premiérou v play off, domáci vyhrali 5:2.