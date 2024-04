Lido zdolalo v prvom finálovom dueli Tsunami 5:1, Nehila dal hetrik

finále play off extraligy mužov – 1. zápas:



ŠK Lido Prírodovedec Bratislava - Tsunami Záhorská Bystrica 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)



Góly: 3., 15. a 30. Nehila, 18. a 59. Bačinský – 50. Banga, 204 divákov



/stav série: 1:0/

Bratislava 13. apríla (TASR) - Florbalisti ŠK Lido Prírodovedec Bratislava úspešne vstúpili do finálovej série play off extraligy. V úvodnom zápase zvíťazili v sobotu nad Tsunami Záhorská Bystrica 5:1.Lido položilo základ triumfu už v prvej tretine, v ktorej dokázalo odskočiť súperovi na trojgólový rozdiel. V prostrednej časti zavŕšil hetrik domáci Peter Nehila, v závere spečatil výsledok do prázdnej bránky dvojgólový Vladimír Bačinský. Jediný gól Tsunami strelil v 50. minúte v presilovke Peter Banga. Druhý zápas série je na programe v nedeľu opäť o 16.50 h. Finálové duely sa hrajú vo Viacúčelovej športovej hale v Záhorskej Bystrici.