Lídri FIFA nechcú počas MS protesty: Sústreďme sa na futbal

Zürich 4. novembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vyzvali všetkých 32 účastníkov svetového šampionátu, aby sa v Katare sústredili na hru a vyhli sa protestom a rozdávaniu lekcií z morálky. Pod list sa podpísali prezident FIFA Gianni Infantino a generálna sekretárka organizácie Fatma Samourová.



"Prosím, teraz sa sústreďme na futbal!," napísali funkcionári FIFA a žiadajú 32 národných federácií, aby "nedovolili zatiahnuť futbal do každej ideologickej alebo politickej bitky, ktorá existuje." Šport má byť podľa nich zostať v Katare v centre diania. Výber arabského emirátu za hostiteľskú krajinu MS v roku 2010 vyvolal vlnu kritiky pre zlé zaobchádzanie so zahraničnými robotníkmi s nízkymi príjmami i pre zákony kriminalizujúce vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia.



Osem európskych účastníkov šampionátu už avizovalo, že v rámci iniciatívy "One Love" budú ich kapitáni na MS nosiť dúhové pásky v tvare srdca a to aj napriek prípadnému porušeniu pravidiel FIFA. Chcú tak poukázať na podľa nich potláčanie ľudských práv zo strany hostiteľskej krajiny. Dánsko si do Kataru berie aj čierne dresy na počesť robotníkov, ktorí zomreli pri stavebných prácach počas príprav na šampionát. Výzvam na zrušenie účasti na MS čelila FIFA aj v súvislosti s reprezentáciou Iránu. Niektoré krajiny Irán obvinili z diskriminácie žien a ukrajinskí futbaloví funkcionári poukázali na porušovanie ľudských práv v krajine a aj na to, že Irán zásobuje ruskú armádu zbraňami.



"Vieme, že futbal nežije vo vzduchoprázdne a rovnako sme si vedomí toho, že na celom svete existuje veľa výziev a ťažkostí politickej povahy," napísali podľa agentúry AP lídri FIFA vo svojom liste, v ktorom nešpecifikovali žiadny konkrétny problém. "Vo FIFA sa snažíme rešpektovať všetky názory a presvedčenia bez toho, aby sme zvyšku sveta rozdávali morálne lekcie. Jednou z veľkých predností sveta je jeho rozmanitosť a ak inklúzia niečo znamená, tak znamená práve rešpektovať túto rozmanitosť. Žiadny človek, kultúra, alebo národ nie sú ´lepší´ ako ktorýkoľvek iný. Tento princíp je základným kameňom vzájomného rešpektu a nediskriminácie. A je to tiež jedna zo základných hodnôt futbalu," uvádza sa v liste.



Infantino tiež zopakoval dlhodobé sľuby Kataru, že "všetci návštevníci Kataru budú vítaní bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo národnosť."



V Katare očakávajú počas svetového šampionátu, ktorý potrvá od 20. novembra do 18. decembra, približne 1,2 milióna návštevníkov zo zahraničia.