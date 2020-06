Lídrom poľskej ligy je po základnej časti Legia Varšava

výsledky:

Cracovia Krakov - Wisla Plock 1:1 (za domácich M. Peškovič odchytal celý zápas, M. Dimun celý zápas), Pogoň Štetín - Lechia Gdaňsk 1:1 (za hostí D. Kuciak odchytal celý zápas, J. Mihalík do 61. min.), Rakóv Czestochowa - Zaglebie Lubin 2:1 (za hostí L. Guldan celý zápas), Korona Kielce - Lech Poznaň 0:3 (za hostí Ľ. Šatka celý zápas), Šlask Vroclav - LKS Lodž 4:0 (R. Pich za domácich do 70. min.), Jagielonnia Bialystok - Piast Gliwice 0:2 (A. Kadlec celý zápas, M. Košťál nastúpil v 87. min. - F. Plach odchytal celý zápas), Arka Gdynia - Wisla Krakov 0:0 (L. Tupta za hostí do 71. min.), Górnik Zabrze - Legia Varšava 2:0 (za domácich M. Chudý odchytal celý zápas, R. Procházka celý zápas, E. Jirka hral do 85. min.)

Varšava 14. júna (TASR) - Základná časť poľskej futbalovej ligy vyvrcholila v nedeľu zápasmi 30. kola, len v skupine o zostup bude hrať Lubin s trénerom Martinom Ševelom, ktorý prehral 1:2 vonku s Rakóvom Czestochowa. Lídrom ligy je Legia Varšava, ktorá prehrala v Zabrze 0:2.