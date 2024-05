Lídrom Švajčiarov na šampionáte bude opäť Niederreiter

Nominácia Švajčiarska na MS v Prahe a Ostrave:



Brankári: Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (New Jersey Devils)



Obrancovia: Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Zürich Lions), Romain Loeffel (SC Bern), Christian Marti (ZSC Zürich Lions), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)



Útočníci: Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Zürich Lions), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Gaetan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Nico Hischier (New Jersey Devils), Ken Jäger (HC Lausanne), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Bern 6. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti sa na nadchádzajúcich MS v Prahe a Ostrave predstavia aj s útočníkom Ninom Niederreiterom. Útočník Winnipegu Jets nechýbal v záverečnej nominácii, keď jeho tím neuspel v 1. kole play off NHL.Tridsaťjedenročný Niederreiter bol gólovo najproduktívnejším Švajčiarom v prebiehajúcej sezóne NHL, na minuloročných MS viedol tím s kapitánskym céčkom. Z hráčov NHL si švajčiarsky reprezentačný dres oblečú aj traja spoluhráči Šimona Nemca v New Jersey Devils - brankár Akira Schmid, obranca Jonas Siegenthaler a útočník Nico Hischier. Piatym hráčom zo zámoria v tíme trénera Patricka Fischera je útočník Chicaga Philipp Kurashev. Všetci ostatní hráči sú z domácej ligy.Švajčiari sa predstavia v pražskej A-skupine. Čakajú ich zápasy s domácim Českom, Fínskom, Veľkou Britániou, Nórskom, Rakúskom, Kanadou a Dánskom.