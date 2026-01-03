Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liensbergerová má za sebou operáciu kolena v Innsbrucku

Rakúšanka Katharina Liensbergerová zrýchľuje na trati počas slalomu žien v alpskom lyžovaní v rámci Svetového pohára v Semmeringu v Rakúsku v nedeľu 28. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Rakúšanka získala na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v slalome, v ktorom skončila druhá za Slovenkou Vlhovou.

Innsbruck 3. januára (TASR) - Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová už má za sebou operáciu kolena po piatkovom páde počas tréningu obrovského slalomu v stredisku St. Michael im Lungau. Zákrok na klinike v Innsbrucku dopadol úspešne, ale majsterka sveta v slalome z roku 2021 sa už v tejto sezóne na lyže nepostaví a príde aj o účasť na ZOH.

"Samozrejme jej prajeme všetko najlepšie, aby sa to čo najrýchlejšie zahojilo. Aby mohla čoskoro opäť lyžovať. Je to naozaj vážne zranenie, to je zrejmé," povedal v sobotu pre APA športový riaditeľ Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Mario Stecher.

Rakúšanka získala na ZOH 2022 v Pekingu striebornú medailu v slalome, v ktorom skončila druhá za Slovenkou Petrou Vlhovou. V tímovej súťaži pomohla Liensbergerová k zisku zlata rovnako ako na ZOH 2018 v Pjongčangu. Na MS v Cortine vybojovala v roku 2021 najcennejší kov v slalome i paralelnom slalome.
