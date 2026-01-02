< sekcia Šport
Liensbergerová si vážne zranila koleno a príde o olympiádu
Liensbegerová sa v stredisku St. Michael im Lungau pripravovala na obrovský slalom Svetového pohára v Krajnskej Gore.
Autor TASR
St. Michael im Lungau 2. januára (TASR) - Rakúska lyžiarka Katharina Liensbergerová si pri páde počas tréningu vážne zranila pravé koleno a sezóna sa pre ňu skončila. Majsterka sveta v slalome z roku 2021 tak príde aj o zimnú olympiádu v Miláne a Cortine d´ Ampezzo.
Liensbegerová sa v stredisku St. Michael im Lungau pripravovala na obrovský slalom Svetového pohára v Krajnskej Gore. Pri páde utrpela fraktúru holennej kosti, zranenie menisku a pretrhla si krížne väzy v kolene. Ešte v piatok sa mala na klinike v Innsbrucku podrobiť operácii, informovala o tom agentúra APA.
Liensbegerová sa v stredisku St. Michael im Lungau pripravovala na obrovský slalom Svetového pohára v Krajnskej Gore. Pri páde utrpela fraktúru holennej kosti, zranenie menisku a pretrhla si krížne väzy v kolene. Ešte v piatok sa mala na klinike v Innsbrucku podrobiť operácii, informovala o tom agentúra APA.