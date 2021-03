Lieová si pri páde v super G zlomila nohu, nemá však poskodené väzy

Oslo 1. marca (TASR) - Nórska lyžiarka Kajsa Vickhoff Lieová si pri ťažkom páde v nedeľnom super-G Svetového pohára vo Val di Fassa zlomila nohu. Nemá však poškodené väzy. Podľa predstaviteľov Nórskeho lyžiarskeho zväzu by sa v decembri mohla opäť zapojiť do kolotoča SP.



"Obavy, že si Kajsa vážne poranila koleno, sa nepotvrdili. Ide iba o malú fraktúru, väzy nie sú poškodené. Teraz ju čaká rehabilitácia. O pol roka bude môcť opäť začať trénovať. Ak nenastanú komplikácie, v decembri by sa mohla vrátiť do súťažného kolotoča," citovala agentúra DPA slová nórskeho tímového lekára Marca Jacoba Straussa.



Lieová v jednej z bránok stratila kontrolu nad lyžami, pretočilo ju, urobila niekoľko kotrmelcov a skončila v neprirodzenej pozícii v ochranných sieťach. Jej krik neveštil nič dobré. Napokon ju so zraneniami musel previezť do nemocnice vrtuľník.