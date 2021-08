Lietadlo s hráčmi AS Monako núdzovo pristálo v Budapešti

Budapešť 26. augusta (TASR) - Pre poruchu jedného z generátorov muselo vo štvrtok núdzovo pristáť v Budapešti lietadlo s futbalistami AS Monaco.



Stroj, ktorý letel z Charkova, pristál v poriadku na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta, uviedol spravodajský server hvg.hu s odvolaním sa na správu francúzskeho denníka L'Équipe.



Futbalisti sa vracali z odvetného zápasu play off Ligy majstrov. V stredu remizovali so Šachtarom Doneck 2:2 a keďže v prvom stretnutí prehrali 0:1, nepostúpili do skupinovej fázy. Po núdzovom pristátí ešte vo štvrtok pokračovali v ceste do Francúzska.







/spravodajca TASR Ladislav Vallach/