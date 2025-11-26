Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Šport

Lietadlo s hráčmi Stuttgartu nemohlo pre hmlu pristáť v Deventeri

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči nemeckého klubu museli odletieť do Rotterdamu a zvyšných 150 kilometrov cestovali autobusom.

Autor TASR
Deventer 26. novembra (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart pricestovali do holandského mesta Deventer, kde vo štvrtok odohrajú zápas Európskej ligy proti domácemu Go Ahead Eagles, s oneskorením. Dôvodom bola hustá hmla, v dôsledku ktorej nemohli pristáť na tamojšom letisku.

Hráči nemeckého klubu museli odletieť do Rotterdamu a zvyšných 150 kilometrov cestovali autobusom. Pre oneskorenie meškala aj predzápasová tlačová konferencia s trénerom Sebastianom Hoenessom a nebolo jasné, či sa vôbec uskutoční, informovala agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom