Lietadlo s hráčmi Stuttgartu nemohlo pre hmlu pristáť v Deventeri
Hráči nemeckého klubu museli odletieť do Rotterdamu a zvyšných 150 kilometrov cestovali autobusom.
Autor TASR
Deventer 26. novembra (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart pricestovali do holandského mesta Deventer, kde vo štvrtok odohrajú zápas Európskej ligy proti domácemu Go Ahead Eagles, s oneskorením. Dôvodom bola hustá hmla, v dôsledku ktorej nemohli pristáť na tamojšom letisku.
Hráči nemeckého klubu museli odletieť do Rotterdamu a zvyšných 150 kilometrov cestovali autobusom. Pre oneskorenie meškala aj predzápasová tlačová konferencia s trénerom Sebastianom Hoenessom a nebolo jasné, či sa vôbec uskutoční, informovala agentúra DPA.
