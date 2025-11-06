< sekcia Šport
Lietadlo s tímom Freiburgu malo pred odletom technické problémy
Výprava bundesligistu zamierila na Azúrové pobrežie s poldruhahodinovým oneskorením na náhradnom stroji.
Autor TASR
Stuttgart 6. novembra (TASR) - Lietadlo s futbalistami nemeckého tímu SC Freiburg malo pred odletom do Nice na štvrtkový zápas Európskej ligy UEFA technické problémy. Výprava bundesligistu zamierila na Azúrové pobrežie s poldruhahodinovým oneskorením na náhradnom stroji, informovala o tom agentúra DPA.
„Takéto veci sa niekedy stávajú. Nemyslím si, že na naše mužstvo by to malo mať negatívny vplyv, určite sa na to nebudeme vyhovárať. Pevne verím, že v Nice podáme dobrý výkon. Neplánované zdržanie pred odletom sme si skrátili tým, že sme išli spolu na kávu," uviedol tréner Freiburgu Julian Schuster.
