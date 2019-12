Lietajúci Ronaldo opäť úradoval, Ranieri: Toto môžeme vidieť v NBA

Janov 19. decembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín získali v stredajšom zápase 17. kola talianskej Serie A dôležité tri body na ihrisku Sampdorie Janov, kde triumfovali 2:1. Špeciálnym gólom o tom rozhodol v závere úvodného dejstva za nerozhodného stavu "lietajúci" Cristiano Ronaldo.



Tridsaťštyriročný Portugalčan sa zavesil do vzduchu a hlavou prekonal brankára domácich Emila Audera. Ronaldov výskok bol pozoruhodný. Podľa dostupných informácií vyskočil až do výšky 256 centimetrov. "Ronaldo urobil niečo, čo môžeme vidieť v basketbalovej NBA. Bol vo vzduchu asi hodinu a pol," nadnesene hodnotil Ronaldov kúsok kouč Sampdorie Claudio Ranieri.



Pre útočníka "starej dámy" to bol už dvanásty presný zásah v tejto sezóne, z toho desiaty v Serii A. "Gól bol, samozrejme, pekný, no viac ma teší zisk troch bodov," povedal Portugalčan podľa BBC. Neskôr svoj výskok prostredníctvom sociálnej siete Twitter prirovnal ku značke bývalého hráča Chicaga Bulls Michaela Jordana, pod ktorého menom vychádza kolekcia spoločnosti Nike pod názvom AIR JORDAN.



"Bianconeri" sa vďaka víťazstvu dostali na čelo Serie A s náskokom troch bodov pred Interom Miláno. Zverenci Antonia Conteho však svoj duel 17. kola ešte len budú hrať, v sobotu privítajú na domácej pôde FC Janov.