Liga majstrov: Ajax i Liverpool stopercentní, Inter s prvou výhrou

Na snímke hráči Liverpoolu oslavujú gól v zápase B-skupiny 3. kola Ligy majstrov vo futbale Atletico Madrid - FC Liverpool v Madride 19. októbra 2021. Foto: TASR/AP

sumáre zápasov 3. kola LM 2021/2022:

A-skupina:



Paríž St. Germain - RB Lipsko 3:2 (1:1)



Góly: 67. a 74. Messi (druhý z 11 m), 9. Mbappe - 28. Andre Silva, 57. Mukiele. Rozhodoval: Guida (Tal.)



FC Bruggy - Manchester City 1:5 (0:2)



Góly: 81. Vanaken - 43. a 84. Mahrez (prvý z 11 m), 30. Cancelo, 53. Walker, 67. Palmer. Rozhodoval: Kovács (Rum.)



tabuľka:



1. Pariž St. Germain 3 2 1 0 6:3 7



2. Manchester City 3 2 0 1 11:6 6



3. FC Bruggy 3 1 1 1 4:7 4



4. RB Lipsko 3 0 0 3 6:11 0







B-skupina:



Atletico Madrid - FC Liverpool 2:3 (2:2)



Góly: 20. a 34. Griezmann - 8. a 76. Salah (druhý z 11 m), 13. Keita, ČK: 52. Griezmann (Atletico). Rozhodoval: Siebert (Nem.)



FC Porto - AC Miláno 1:0 (0:0)



Gól: 65. Diaz. Rozhodoval: Brych (Nem.)



tabuľka:



1. FC Liverpool 3 3 0 0 11:5 9



2. Atletico Madrid 3 1 1 1 4:4 4



3. FC Porto 3 1 1 1 2:5 4



4. AC Miláno 3 0 0 3 3:6 0







C-skupina:



Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 4:0 (2:0)



Góly: 11. Reus (vlastný), 20. Blind, 57. Antony, 72. Haller. Rozhodoval: Manzano (Šp.)



Besiktas Istanbul - Sporting Lisabon 1:4 (1:3)



Góly: 24. Larin - 15. a 27 Coates, 44. Sarabia (z 11 m), 89. Paulinho. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



tabuľka:



1. Ajax Amsterdam 3 3 0 0 11:1 9



2. Borussia Dortmund 3 2 0 1 3:5 6



3. Sporting Lisabon 3 1 0 2 5:7 3



4. Besiktas Istanbul 3 0 0 3 2:8 0







D-skupina:



Šachtar Doneck - Real Madrid 0:5 (0:1) - v Kyjeve



Gól: 51. a 56. Vinicius Junior, 37. Krivcov (vlastný), 65. Rodrygo, 90.+1 Benzema. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



Inter Miláno - Šeriff Tiraspoľ 3:1 (1:0)



Góly: 34. Džeko, 58. Vidal, 67. de Vrij - 52. Thill. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



tabuľka:



1. Šeriff Tiraspoľ 3 2 0 1 5:4 6



2. Real Madrid 3 2 0 1 7:2 6



3. Inter Miláno 3 1 1 1 3:2 4



4. Šachtar Doneck 3 0 1 2 0:7 1



Bratislava 20. októbra (TASR) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam a FC Liverpool sú aj po 3. kole skupinovej fázy Ligy majstrov 2021/2021 stopercentní. Ajax v utorok v C-skupine zdolal doma Borussiu Dortmund vysoko 4:0. Prvé víťazstvo vybojoval Inter Miláno s Milanom Škriniarom, taliansky majster na San Sire zdolal Šeriff Tiraspoľ 3:1, slovenský obranca odohral celý duel. Paríž St. Germain vďaka dvom gólom Lionela Messiho otočil duel s RB Lipsko (3:2), dva góly Mohameda Salaha priniesli triumf Liverpoolu 3:2 na pôde Atletica Madrid.Futbalisti Manchestru City zvíťazili v A-skupine na pôde FC Bruggy vysoko 5:1. Do tabuľky si pripísali druhú výhru a priebežne poskočili do jej čela, no na to sa neskôr vrátil PSG po výhre nad Lipskom.Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu išli po polhodine do vedenia gólom Joaoa Cancela, ktorý si pekne zbehol na dlhý pas a šikovne medzi nohy brankára upokojil anglického šampióna. Poistku z penalty pridal ešte pred prestávkou Riyad Mahrez. Prevaha favorita pokračovala aj v druhom dejstve, peknú kombinačnú akciu v 53. minúte úspešne zakončil Kyle Walker a potom skóroval aj Cole Palmer. Domáci síce dali čestný gól v 81. minúte, no potom sa ešte druhýkrát v súboji presadil Mahrez. Parížanov bez zraneného Brazílčana Neymara dostal proti bundesligistovi do vedenia v 9. minúte rýchly brejk Kyliana Mbappeho. Hostia vyrovnali vďaka Andremu Silvovi, ktorý doklepol v päťke prihrávku Juliana Draxlera. Nemecký vicemajster sa dostal do vedenia v druhom dejstve po peknom voleji zblízka od Nordiho Mukieleho, ale v 67. minúte vyrovnal Lionel Messi, po prihrávke od Mbappeho si ešte na bránkovej čiare doklepol vlastnú strelu. O pár minút už argentínsky útočník dostal PSG opäť do vedenia, keď premenil "panenkou" penaltu po faule na Mbappeho. Ten ešte v nadstavenom čase nepremenil penaltu.V šlágri B-skupiny hráči FC Liverpool viedli v prvom polčase na ihrisku Atletica Madrid 2:2 po góloch Mohameda Salaha a Nabyho Keitu, za domácich vyrovnal dvoma zásahmi Antoine Griezmann. Egyptský útočník otvoril skóre po skvelej akcii, keď sa z rohu šestnástky prekľučkoval až do zakončenia. Zdalo sa, že jeho strelu ešte tečoval James Milner, gól ale napokon zapísali Salahovi. Na 2:0 zvýšil luxusným volejom Keita, potom však zaúradoval Griezmann, ktorý sa dvakrát výborne zorientoval v šestnástke. V 52. minúte ale francúzsky útočník dostal po ostrom faule priamo červenú kartu a LFC hral v presile. V 76. minúte premenil Salah penaltu a to sa ukázalo ako rozhodujúce, keďže VAR vzal domácim šancu kopať pokutový kop po zákroku Diega Jotu. V ďalšom zápase B-skupiny Porto doma zdolalo AC Miláno 1:0 vďaka gólu Luisa Diaza v druhom polčase. AC má na konte tri prehry.V C-skupine dobyl Sporting Lisabon štadión istanbulského Besiktasu 4:1. Prvé dva góly hostí dal uruguajský kapitán Sebastian Coates, boli veľmi podobné, keď sa nekompromisnými hlavičkami presadil po rohoch na zadnej tyčke po predĺžení od spoluhráčov. Tretí gól ešte do polčasu pridal Španiel Pablo Sarabia z penalty. Domácim VAR znegoval v nadstavenom čase kontaktný gól z ofsajdu. V druhom dejstve stanovil konečný výsledok technickou strelou po rýchlej kontre Paulinho. Lisabon získal po dvoch prehrách prvé tri body, turecký zástupca zostal na nule. V ďalšom súboji skupiny Ajax zvíťazil doma nad Borussiou Dortmund vysoko 4:0 a je s troma výhrami s plným bodovým ziskom na čele tabuľky.V D-skupine domáci Inter Miláno v základe so slovenským obrancom Milanom Škriniarom dostal do vedenia skvelým volejom ľavačkou Edin Džeko. Šeriff ale hral odvážne a hoci čelil tlaku, v druhom polčase z priameho kopu vyrovnal Sebastien Thill. Potom domáci Ivan Perišič trafil tyč a Arturo Vidal opäť dostal talianskeho majstra do vedenia, keď hostia zbytočne stratili loptu a Čiľan šikovne prepálil brankára hostí strelou k pravej tyčke. Tretí gól Nerazzurri strelil Stefen de Vrij a moldavský šampión po dvoch triumfoch okúsil prvú prehru. Je ale stále na čele tabuľky. Real Madrid v Kyjeve jasne zdolal Šachtar Doneck 5:0, dvoma gólmi k tomu prispel Brazílčan Vinicius Junior, triumf uzavrel v nadstavenom čase Karim Benzema.