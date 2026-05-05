Streda 6. máj 2026
LIGA MAJSTROV: Arsenal zdolal Hanckovo Atletico 1:0 a zahrá si finále

Futbalista Arsenalu Londýn Bukayo Saka skóruje v odvete semifinále Ligy majstrov proti Atleticu Madrid v utorok 5. mája 2026. Foto: TASR/AP

Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1:1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti.

Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu po dvadsiatich rokoch postúpili do finále Ligy majstrov. V utorkovej semifinálovej odvete na domácej pôde zdolali 1:0 Atletico Madrid so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom. Prvý zápas sa v Španielsku skončil remízou 1:1. Finále je na programe 30. mája v Budapešti.

Futbalisti Arsenalu Londýn oslavujú gól v odvete Ligy majstrov proti Atleticu Madrid v utorok 5. mája 2025.
Foto: TASR/AP


Ako v prvom dueli, tak aj tentokrát nastúpil Hancko v základnej zostave. V 44. minúte sa snažil zastaviť kolmicu na Gyökeresa, no loptu v sklze iba jemne tečoval a švédsky útočník sa k nej dostal skôr ako vybiehajúci brankár Oblak. Gyökeres následne odcentroval z pravej strany pokutového územia a ku koncovke sa dostal Trossard. Oblak loptu iba vyrazil a zblízka z dorážky rozvlnil sieť kapitán domácich Saka. „Kanonieri“ tak napokon predsa len vyťažili gól z územnej prevahy v prvom polčase, zatiaľ čo zverenci Diega Simeoneho chceli hroziť po brejkoch. Ďalšie strelecké pokusy oboch tímov boli buď nepresné, alebo málo nebezpečné. A navyše, prišli zo situácií, ktoré nemožno označiť za vyložené šance.

Atletico si v úvode druhého polčasu pýtalo penaltu, keď sa Giuliano Simeone po zaváhaní súpera dostal za obranu a obhodil si brankára Rayu, no Gabriel mu v páde nedovolil zakončiť, pričom brazílsky obranca zasiahol v rámci pravidiel. V 65. minúte mohol zdvojnásobiť vedenie Arsenalu Gyökeres, ale po prihrávke Hincapieho z ľavého krídla pred bránu zakončil z prvej nepresne. Diego Simeone v snahe zmeniť obraz hry vyčerpal päť striedaní už pred uplynutím 66. minúty, lenže jeho zverencom sa nedarilo vypracovať si stopercentné gólové príležitosti. Tlak Atletica v záverečných minútach bol už iba platonický a líder priebežnej tabuľky anglickej Premier League si najtesnejší náskok postrážil.



Liga majstrov - semifinále

odveta:

FC Arsenal - Atletico Madrid 1:0 (1:0)

Gól: 45. Saka. Rozhodcovia: Seibert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), ŽK: Pubill, Koke.

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori (58. Hincapie) - Rice, Lewis-Skelly (74. Zubimendi) - Saka (58. Madueke), Eze (58. Odegaard), Trossard (83. Martinelli) - Gyökeres

Atletico: Oblak - Pubill, Le Normand (57. Sorloth), HANCKO, Ruggeri - G. Simeone (57. Cardoso), Llorente, Koke, Lookman (57. Molina) - Griezmann (66. Baena), Alvarez (66. Almada)

/prvý zápas 1:1, postúpil Arsenal/
