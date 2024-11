Liga majstrov: Aston Villa hrá v Bruggách a chce zostať na čele

Ligová fáza Ligy majstrov - 4. kolo:



streda 6. novembra:



18.45 Club Bruggy - Aston Villa



18.45 Šachtar Doneck - Young Boys Bern



21.00 Bayern Mníchov - Benfica Lisabon



21.00 CZ Belehrad - FC Barcelona



21.00 Feyenoord Rotterdam - Red Bull Salzburg



21.00 Inter Miláno - FC Arsenal



21.00 Paríž St. Germain - Atletico Madrid



21.00 Sparta Praha - Stade Brest



21.00 VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo







tabuľka po 3. kole:



1. Aston Villa 3 3 0 0 6:0 9



2. FC Liverpool 3 3 0 0 6:1 9



3. Manchester City 3 2 1 0 9:0 7



4. AS Monaco 3 2 1 0 9:4 7



5. Stade Brest 3 2 1 0 7:2 7



6. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 6:1 7



7. Inter Miláno 3 2 1 0 5:0 7



8. Sporting Lisabon 3 2 1 0 5:1 7



9. FC Arsenal 3 2 1 0 3:0 7



10. FC Barcelona 3 2 0 1 10:3 6



11. Borussia Dortmund 3 2 0 1 12:6 6



12. Real Madrid 3 2 0 1 8:4 6



13. Benfica Lisabon 3 2 0 1 7:4 6



14. Juventus Turín 3 2 0 1 6:4 6



15. OSC Lille 3 2 0 1 4:3 6



16. Feyenoord Rotterdam 3 2 0 1 6:7 6



17. Atalanta Bergamo 3 1 2 0 3:0 5



18. VfB Stuttgart 3 1 1 1 3:4 4



19. Paríž St. Germain 3 1 1 1 2:3 4



20. Celtic Glasgow 3 1 1 1 6:8 4



21. Sparta Praha 3 1 1 1 4:6 4



22. Dinamo Záhreb 3 1 1 1 6:11 4



23. Bayern Mníchov 3 1 0 2 10:7 3



24. FC Girona 3 1 0 2 4:4 3



25. AC Miláno 3 1 0 2 4:5 3



26. Club Bruggy 3 1 0 2 2:6 3



27. Atletico Madrid 3 1 0 2 3:8 3



28. PSV Eindhoven 3 0 2 1 3:5 2



29. FC Bologna 3 0 1 2 0:4 1



30. Šachtar Doneck 3 0 1 2 0:4 1



31. RB Lipsko 3 0 0 3 3:6 0



32. Sturm Graz 3 0 0 3 1:5 0



33. CZ Belehrad 3 0 0 3 2:11 0



34. Red Bull Salzburg 3 0 0 3 0:9 0



35. Young Boys Bern 3 0 0 3 0:9 0



36. SLOVAN BRATISLAVA 3 0 0 3 1:11 0



Bratislava 5. novembra (TASR) - Stredajší program 4. kola Ligy majstrov prinesie hneď niekoľko lákadiel. Futbalisti Aston Villy sa pokúsia potvrdiť líderskú pozíciu v tabuľke na trávniku belgického majstra Club Bruggy, zaujímavé súboje sľubujú zápasy Interu Miláno s londýnskym Arsenalom či Paríža St. Germain s Atleticom Madrid. Slovenského diváka bude zaujímať aj vystúpenie Sparty Praha proti francúzskemu Stade Brest.Aston Villa je jediné mužstvo stredajšieho programu, ktoré má po troch zápasoch plný počet bodov. Zverenci Unaia Emeryho dosiaľ v ligovej fáze LM nezaváhali a neinkasovali, v posledných troch zápasoch však nevyhrali ani raz. V Premier League remizovali s Bournemouthom 1:1, v nedeľu prehrali na pôde Tottenhamu 1:4 a medzitým ich v osemfinále domáceho Ligového pohára vyradili hráči Crystal Palace (1:2).Inter a Arsenal majú na konte rovnaký počet sedem bodov a ich vzájomná štatistika v "milionárskej súťaži" nehovorí v prospech nikoho. Kluby sa jediný raz stretli v skupinovej fáze v sezóne 2003/2004, pričom oba vtedy zvíťazili na ihrisku súpera. Výsledkovo je na tom lepšie účastník talianskej Serie A, ktorý v uplynulých ôsmich zápasoch vo všetkých súťažiach neprehral ani raz. "Kanonieri" naposledy zaznamenali v najvyššej anglickej súťaži dve prehry a remízu. Inter má však medzery v záveroch stretnutí, proti Juventusu vyhrával 20 minút pred koncom ligového duelu o dva góly a napokon remizoval 4:4. Cez víkend síce zdolal Benátky 1:0, no v nadstavenom čase druhého polčasu inkasoval a gól napokon neplatil po preskúmaní systémom VAR. "konštatoval tréner tímu Simone Inzaghi.Francúzsky majster PSG sa trápi prevažne v koncovke, v úvodných troch súbojoch strelil len dva góly a vybojoval štyri body. Zmeniť sa to pokúsi v stretnutí s Atleticom, ktoré má po jednom triumfe a dvoch prehrách taktiež o čo bojovať. Mužstvo Luisa Enriqueho so slovenským obrancom Milanom Škriniarom v ligovej fáze ešte čakajú Bayern Mníchov, Red Bull Salzburg, Manchester City a VfB Stuttgart.citovala španielskeho kouča agentúra AFP.Problémy má jediný český zástupca Sparta Praha. V LM dosiaľ získal solídne štyri body, ale v posledných šiestich zápasoch prehral štyrikrát a v najvyššej českej súťaži sa prepadol na tretiu priečku. V klube navyše panuje dusná atmosféra pre konflikt krídelníka Veljka Birmančeviča s manažérom Tomášom Sivokom.uviedol športový riaditeľ klubu Tomáš Rosický pre isport.cz.Skvelú formu má naopak španielska Barcelona, ktorá zdolala posledných šesť súperov vrátane jej "postrachu" Bayernu Mníchov či Realu Madrid v ligovom El Clasicu. Za svoje hovorí aj skóre v spomínaných šiestich dueloch 24:3. Po troch zápasoch v LM sú "blaugranas" desiati so šiestimi bodmi a stredajší súboj na pôde CZ Belehrad by pre nich mal byť rutinnou záležitosťou. Nakloniť misky váh na svoju stranu sa pokúsi jeden z budúcich súperov Slovana Bratislava nemecký Stuttgart, ktorý sa doma predstaví proti šampiónovi Európskej ligy Atalante Bergamo. Tímy z Talianska zdolal v doterajších desiatich zápasoch na európskej scéne len dvakrát.Trojbodový Bayern si bude chcieť napraviť chuť v dueli s Benficou Lisabon, ktorej zatiaľ v súťažiach pod záštitou Európskej futbalovej únie (UEFA) nepodľahol ani raz. Švajčiarsky Young Boys Bern sa pokúsi získať prvé body v LM na pôde Šachtaru Doneck a slovenskú stopu bude mať stretnutie Feyenoordu Rotterdam so Salzburgom. V drese holandského tímu pravidelne štartuje obranca Dávid Hancko.