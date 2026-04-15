Liga majstrov: Atletico je v semifinále po 9 rokoch
„Los Colchoneros“ vo štvrťfinále vyradili svojho ligového rivala FC Barcelona po celkovom skóre 3:2.
Autor TASR
Madrid 15. apríla (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid sa prvýkrát po deviatich rokoch prebojovali medzi najlepšiu štvoricu Ligy majstrov a podľa trénera Diega Simeoneho sú pripravení prestížnu súťaž konečne vyhrať. „Los Colchoneros“ vo štvrťfinále vyradili svojho ligového rivala FC Barcelona po celkovom skóre 3:2.
Atletico si do domácej odvety prinieslo dvojgólový náskok po minulotýždňovom víťazstve na Camp Nou 2:0. Katalánci manko zmazali už za 24 minút, keď sa presadili Lamine Yamal s Ferranom Torresom. Krátko nato spálil tutovku Fermin Lopez, ktorého trafila do tváre kopačka brankára Juana Mussa a nejaký čas sa nehralo skrz ošetrovanie. Nástup do hry vyšiel lepšie domácim a v 31. minúte strelil postupový gól Ademola Lookman. V drese „blaugranas“ sa po zmene strán ešte presadil Torres, ale zásah neplatil pre ofsajdové postavenie. Barcelončania, ktorí rovnako ako v minulotýždňovom prvom zápase dohrávali v desiatich, už duel nedokázali poslať do predĺženia. „V prvom polčase sme vynaložili obrovské úsilie a napriek niektorým individuálnym chybám sa nám podarilo vrátiť do hry. Gól bol naozaj nádherný. Druhý polčas bol vyrovnanejší. Striedania nám dodali energiu a oni stratili časť tempa, ktoré predvádzali v prvom polčase,“ uviedol po zápase Simeone.
Atletico postúpilo do semifinále prvý raz od sezóny 2016/2017 a stretne sa v ňom s úspešnejším z dvojice Arsenal Londýn - Sporting Lisabon. Španielsky klub sa prebojoval až do finále trikrát v rokoch 1974, 2014 a 2016, ale ani raz v ňom neuspel. Podľa argentínskeho kouča by mohol byť práve tento ročník ten prelomový. „Som tu už 14 rokov a úprimne povedané, vidieť tím, ako je stále konkurencieschopný, ma naozaj dojíma. Hráči sa zmenili, mnohokrát sme museli začať odznova a aj tak sme opäť medzi štvorkou najlepších v Európe. Ideme do semifinále so všetkým naším nadšením a vierou. Poznáme svoje silné a slabé stránky. Veríme v to, čo robíme a sme pripravení ísť si za tým, čo sa snažíme dosiahnuť už mnoho rokov,“ citoval Simeoneho portál uefa.com.
Atletico stráca v La Lige na vedúcu Barcelonu už 21 bodov, ale stále je v hre o dve trofeje. Práve Kataláncov vyradilo aj v semifinále Copa del Rey (4:0, 0:3) a v sobotu ho čaká finálový súboj proti Realu Sociedad. „Sme absolútne nadšení, že sme vyradili mužstvo na úrovni Barcy. Na začiatku sme sa trápili, ale tím to zvládol. Úsilie bolo obrovské a zaslúžene sme víťazmi tohto dvojzápasu,“ povedal kapitán tímu Koke. „Prehrávať 0:2 bolo náročné. Bol to zápas dvoch polčasov, ale boli sme odhodlaní. Dnes večer sme síce nevyhrali, ale postúpili sme do semifinále,“ poznamenal autor rozhodujúceho gólu Lookman. V drese madridského klubu absentoval slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko, ktorý na Camp Nou utrpel zranenie.
Barcelona naposledy vyhrala Ligu majstrov v roku 2015 a na svoj šiesty titul si bude ešte musieť počkať. „Sme sklamaní. Mali sme veľa šancí, najmä v prvom polčase. Mali sme možnosť streliť tretí gól, ale namiesto toho sme inkasovali. Futbal je jednoducho taký. Musíme sa zlepšiť, ale nakoniec, čo sa týka mentality a prístupu, tím do toho dal všetko. Odviedli fantastickú prácu, ale jednoducho sme nepostúpili,“ konštatoval tréner tímu Hansi Flick. Stredopoliar Frenkie de Jong pre Movistar+ povedal, že klub je napriek vypadnutiu na správnej ceste: „Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, nechali sme tam naše životy, vyskúšali sme všetko. Mám pocit, že šťastie nebolo na našej strane. Musíme pokračovať – sme na dobrej ceste, každý rok rastieme.“
Katalánci dohrávali oba zápasy v desiatich. V domácom stretnutí videl červenú kartu Pau Cubarsi, v utorok zase Eric Garcia. „Musíme sa z týchto vecí poučiť. Ale máme mladý tím a myslím si, že sa v budúcej sezóne zlepšíme. Každý deň sa musíme učiť viac a musíme byť lepší. Je to veľké sklamanie pre všetkých a ja som tiež sklamaný. Je to futbal, je to život a musíme sa vrátiť,“ uzavrel nemecký kormidelník podľa AFP.
