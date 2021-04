LIGA MAJSTROV: Bayern v repríze finále bez lídra

1. zápasy štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021:



STREDA 7. apríla o 21.00 h:



Bayern Mníchov - Paríž Saint-Germain /rozhoduje Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/

FC Porto - Chelsea Londýn /rozhoduje Slavko Vinčič (Slov.)/

Bratislava 7. apríla (TASR) - Bez zraneného poľského kanoniera Roberta Lewandowského čaká futbalistov Bayernu Mníchov vo štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021 náročná úloha prejsť cez Paríž Saint-Germain. Prvý diel reprízy finále z predchádzajúcej sezóny je na programe v stredu 7. apríla o 21.00 h na pôde obhajcu trofeje v Allianz Arene, odveta sa uskutoční v utorok 13. apríla v parížskom Parku princov.Tridsaťdvaročný Lewandowski si poškodil väzy v pravom kolene v zápase kvalifikácie MS 2022 proti Andorre (3:0) a po návrate do klubu lekári Bayernu oznámili, že bude pauzovať asi štyri týždne. Lewandowski strelil v tejto sezóne bundesligy 35 gólov a blížil sa k prekonaniu rekordu Gerda Müllera, ktorý ich v ročníku 1971/1972 nastrieľal 40. Celkovo sa "Lewa" podieľal na 46 zo 103 gólov Bayernu v tomto ročníku domácej súťaže a Ligy majstrov, výpadok lídra ofenzívy môže znamenať pre bavorský tím v kľúčovej fáze sezóny veľký problém. "" vyhlásil tréner Lipska Julian Nagelsmann po víkendovej prehre 0:1. Bayern sa vďaka triumfu priblížili k obhajobe titulu, na čele bundesligovej tabuľky má pred druhým Lipskom už sedembodový náskok.Lewandowského na hrote zastúpil Maxim Choupo-Moting, 32-ročný Kamerunčan by mal figurovať v základnej zostave Hansiho Flicka aj v stredu. "," uviedol Choupo-Moting, ktorý si v minulej sezóne obliekal dres PSG.Hráči úradujúceho francúzskeho majstra sa pokúsia ukončiť 19-zápasovú sériu Bayernu bez prehry v LM. V bilancii vzájomných súbojov majú mierne navrch, päťkrát vyhrali a štyrikrát prehrali (skóre 12:12). PSG nevyšla generálka na stredajší súboj, v šlágri Ligue 1 nestačil doma na OSC Lille a po prehre 0:1 dovolil súperovi dostať sa do trojbodového trháku na prvé miesto. Pozitívne testy na koronavírus vyradili z nominácie na prvý zápas v Mníchove dvojicu talianskych reprezentantov - pravého obrancu Alessandra Florenziho a štítového stredopoliara Marca Verrattiho.Zranení sú Juan Bernat, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, kartový trest nepustí do hry Leandra Paredesa. Po zranení slabín sa však vrátil do zostavy PSG brazílsky útočník Neymar, ktorý od polovice februára vynechal deväť zápasov. "," vyhlásil Thilo Kehrer, ktorý by mal nahradiť Florenziho na pravom kraji defenzívy.Oba štvrťfinálové zápasy medzi FC Porto a Chelsea Londýn sa odohrajú v španielskej Seville na Štadióne Ramona Sancheza-Pizjuana. Dôvod sú cestovné obmedzenia medzi Anglickom a Portugalskom v dôsledku pandémie koronavírusu. Porto bude v prvom zápase vedené ako domáci tím. Kouč londýnskej Chelsea Thomas Tuchel je presvedčený, že domáci debakel 2:5 s West Bromwichom Albion nezanechá na jeho mužstve žiadne stopy. "," vyhlásil Tuchel. Z tábora "The Blues" presiakli informácie o dusnej atmosfére a nezhodách v kabíne, ktoré v nedeľu vyvrcholili bitkou na tréningu medzi obrancom Antoniom Rüdigerom a brankárom Kepom Arrizabalagom.Porto vyradilo v dramatickom osemfinále Juventus Turín a trúfa si aj na anglického protivníka. "," uviedol kouč Porta Sergio Conceicao, ktorého zverenci zdolali cez víkend v lige Santa Claru 2:1. Deväť kôl pred koncom Primeira Ligy je Porto v tabuľke na druhom mieste s osembodovým mankom na Sporting Lisabon. Portugalskému tímu budú v prvom súboji s Chelsea chýbať vykartovaní Sergio Oliveira a Mehdi Taremi, otáznik visí nad štartom stopéra Pepeho.