LIGA MAJSTROV: Bayern vo štvrťfinále proti PSG, Real dostal Liverpool

Žreb štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021:



Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea Londýn

Bayern Mníchov - Paríž St. Germain

Real Madrid - FC Liverpool



ďalší kalendár Ligy majstrov 2020/2021:



6.-7. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

13.-14. apríla: odvety štvrťfinále

27.-28. apríla: 1. zápasy semifinále

4.-5. mája: odvety semifinále

29. mája: finále (Istanbul, Atatürk Olympic Stadium)

Nyon 19. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa ako obhajcovia trofeje vo štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021 stretnú s Parížom St. Germain. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Ďalšie dvojice vytvorili Manchester City - Borussia Dortmund, FC Porto - Chelsea Londýn a Real Madrid - FC Liverpool.Do elitnej osmičky sa z osemfinále kvalifikovali traja zástupcovia anglickej Premier League - Manchester City, FC Liverpool a Chelsea Londýn. Dvoch reprezentantov má v tejto fáze nemecká Bundesliga - obhajcu Bayern a Borussiu Dortmund, po jednom ďalšie najelitnejšie európske súťaže - La Ligu zastupoval rekordný 13-násobný víťaz súťaže Real Madrid, resp. Ligue 1 francúzsky majster Paríž St. Germain. Okteto doplnil bývalý dvojnásobný európsky šampión FC Porto z Portugalska. Pred bránami štvrťfinále zostali velikáni ako FC Barcelona s Lionelom Messim či Juventus Turín s Cristianom Ronaldom. Tohtoročné štvrťfinále je prvým od roku 2005, v ktorom nebude hrať jeden z hviezdneho dua Messi - C. Ronaldo. Prvýkrát od roku 2016 chýba v osmičke zástupca z Talianska.Súboj šesťnásosbného európskeho šampióna Bayernu s PSG bude reprízou minulosezónneho finále, v ktorom uspeli Bavori 1:0. Dvojzápas "bieleho baletu" s "The Reds" bude konfrontáciou rekordného víťaza so 6-násobným európskym majstrom. Vo finále v roku 2018 Real LFC zdolal 3:1 a získal dosiaľ posledný titul v súťaži. Manchester City ešte prestížnu súťaž nikdy nevyhral, v roku 2016 bol v semifinále, BVB trofej získal v roku 1997. Šampión z rokov 1987 a 2004 Porto, ktoré v osemfinále vyradilo Juventus bude čeliť víťazovi LM z roku 2012.Vyžrebovalo sa tiež semifinále a pre administratívne dôvody aj domáci tím pre finále. Môže sa tak stať, že o finále zabojujú vo vzájomných dueloch nemecké a anglické kluby.Prvé zápasy štvrťfinále sú na programe 6. a 7. apríla, odvety potom 13. a 14. apríla. Pri žrebe neplatili žiadne obmedzenia, nik nebol nasadený a mohli sa stretnúť aj kluby z rovnakej krajiny. Prvý vyžrebovaný nastúpi v prvom zápase v domácom prostredí. Finále je na programe v sobotu 29. mája v Istanbule., športový riaditeľ Bayernu Mníchov: "."