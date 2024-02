LIGA MAJSTROV: Calzona zažije proti Barcelone debut, Arsenal v Porte

osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy:



streda 21. februára



21.00 SSC Neapol - FC Barcelona /rozhoduje: Felix Zwayer (Nem.)/



21.00 FC Porto - Arsenal Londýn /Serdar Gözübüyük (Hol.)/

Bratislava 20. februára (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona zažije v stredu premiéru v úlohe hlavného kouča SSC Neapol. Taliansky šampión v kádri so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom privíta v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov FC Barcelona. V druhom dueli s tradičným výkopom o 21.00 SEČ hostí FC Porto londýnsky Arsenal.Calzona v pondelok nahradil na lavičke Neapola Waltera Mazzarriho. Slovenský futbalový zväz (SFZ), s ktorým sa minulý týždeň dohodol na zmluve minimálne do roku 2025, mu za vopred stanovených podmienok povolil pôsobenie v SSC do konca prebiehajúcej klubovej sezóny. Neapol sa v lige trápi, vyhral iba dva z uplynulých ôsmich duelov a v tabuľke figuruje až na 9. mieste. Cez víkend doma iba remizoval 1:1 s FC Janov.uviedol prezident klubu Aurelio De Laurentiis v rozhovore pre Sky Sport Italia.Kormidelník Barcelony Xavi Hernandez dúfa, že proti Neapolu bude mať k dispozícii už aj uzdraveného Joaa Felixa. Portugalský reprezentant od konca januára nútene pauzoval pre zranenie členka. "povedal Xavi pre španielsky denník Marca.Arsenal nastúpi v Porte povzbudený triumfom 5:0 na pôde FC Burnley. "Kanonieri" ťahajú v roku 2024 v Premier League päťzápasovú víťaznú sériu, pričom súperom nasúkali 21 gólov. V tabuľke figurujú na druhom mieste s dvojbodovou stratou na FC Liverpool. Nórsky stredopoliar Martin Ödegaard dúfa, že Arsenal bude pokračovať v ofenzívnom galapredstavení aj na Štadióne draka." zdôraznil kapitán Arsenalu.Porto je v najvyššej portugalskej súťaži tretie so sedembodovým mankom na vedúcu Benficu Lisabon. Na Arsenal sa naladilo víťazstvom 2:0 nad Estrelou. "" nechal sa počuť tréner Porta Sergio Conceiçao.