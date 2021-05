Liga majstrov: Chelsea vo finále aj s Mendym a Kantem

Porto 28. mája (TASR) - Futbalistom Chelsea budú v sobotnom finále Ligy majstrov proti Manchestru City k dispozícii aj brankár Edouard Mendy a stredopoliar N'Golo Kante.



Mendy si v záverečnom kole anglickej Premier League narazil rebrá, no stihol sa zotaviť, Kante mal problémy so stehenným svalom. V tábore City sa vyskytli nepríjemnosti počas piatkového tréningu, keď sa zrazili Ilkay Gündogan a Fernandinho, no podľa agentúry AP sú obaja v poriadku. Finále v Porte sa začne o 21.00 h SELČ.