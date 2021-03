LIGA MAJSTROV: Dortmund postúpil do štvrťfinále, dvojgólový Haaland

Odvety osemfinále LM 2020/2021:



Borussia Dortmund - FC Sevilla 2:2 (1:0) - prvý zápas: 3:2, do štvrťfinále postúpil Dortmund

Góly: 35. a 54. Haaland (druhý z 11 m) - 69. a 90.+6 En-Nesyri (prvý z 11 m), ŽK: Morey, Haaland, Can - Acuna, Kounde, Fernando, Jordan, Oscar, Carlos. Rozhodoval: Cakir (Tur.), bez divákov.



Borussia: Hitz - Morey (90.+5 Meunier), Can, Hummels, Schulz (89. Zagadou) - Dahoud, Delaney, Bellingham - Reus, Haaland, T. Hazard (67. Passlack)

Sevilla: Bounou - Navas, Kounde, Carlos, Acuna - Jordan (60. Gomez), Fernando (86. Rakitič), Rodriguez (79. Torres) - Suso (86. El Haddadi), En-Nesyri, Ocampos (60. de Jong)

Bratislava 9. marca (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021. V utorňajšej osemfinálovej domácej odvete remizovali s FC Sevilla 2:2, čo im stačilo na prienik do osmičky po víťazstve 3:2 z prvého duelu v Španielsku.Dortmund začal opatrne a sústredil sa na brejky. Sevillčania boli aktívni, snažili sa intenzívne zmazať manko, Susova však šanca zostala nevyužitá. Skóre otvoril v 35. minúte nórsky kanonier Erling Braut Haaland, ktorý do odkrytej bránky poslal loptu po spätnej prihrávke od Marca Reusa. Hneď na začiatku druhého polčasu nevyužil veľkú šancu Thorgan Hazard. V 48. minúte dal Haaland druhý gól, ale pomohol si faulom, čo identifikoval VAR. Viderozhodca zostal stále v akcii a na prekvapenie určil predchádzajúci faul na Haalanda a domáci dostali šancu kopať penaltu. Haalandovi ju vyrazil do žrde brankár Yassine Bounou a Nór sa nepresadil ani z dorážky, ale pokutový kop sa po verdikte VAR opakoval, keďže Bounou mal obe nohy pred bránkovou čiarou. Haaland už bol následne úspešný. Hostia znížili v 69. minúte, keď penaltu premenil Youssef En-Nesyri. Domáci mohli pridať ešte viac gólov, ale Sevillu podržal brankár. A tak v nadstavenom čase vyrovnal En-Nesyri, ktorý sa presadil hlavou v malom vápne. Na tretí gól už hosťom nezostal čas.