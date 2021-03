LIGA MAJSTROV: FC Barcelona musí doháňať trojgólové manko

Odvety osemfinále Ligy majstrov 2020/2021:



STREDA 10. marca o 21.00 h:



Paríž St. Germain - FC Barcelona /prvý zápas 4:1, rozhoduje: Anthony Taylor (Angl.)/

FC Liverpool - RB Lipsko /hrá sa v Budapešti, prvý zápas 2:0, rozhoduje: Clement Turpin (Fr.)/

Bratislava 10. marca (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Ronald Koeman pred osemfinálovou odvetou Ligy majstrov na pôde Paríža St. Germain nemá ružové okuliare. Postup jeho zverencov do štvrťfinále by považoval za zázrak, na Camp Nou totiž podľahli francúzskemu šampiónovi 1:4. V druhom stredajšom zápase s výkopom o 21.00 h privíta FC Liverpool v Budapešti minulosezónneho semifinalistu RB Lipsko, v úvodnom dueli zvíťazil v Puskásovej aréne 2:0.Pred štyrmi rokmi sa hráčom Barcelony v osemfinálovej konfrontácii s PSG podaril husársky kúsok. Po prehre 0:4 v Parku princov v odvete deklasovali súpera 6:1 a zabezpečili si účasť medzi elitnou osmičkou. "," uviedol Koeman, ktorý v sobotňajšom dueli španielskej La Ligy na pôde Osasuny Pamplona (2:0) už po 12 minútach stiahol z ihriska stopéra Gerarda Piqueho. "," komentoval holandský kouč rýchle striedanie.Paríž sa bude v útoku opäť spoliehať na Kyliana Mbappeho. Pred tromi týždňami sa zaskvel hetrikom a potvrdil, že sa mu v LM na ihriskách súperov mimoriadne darí. Neymar, ktorý v roku 2017 režíroval pozoruhodný obrat Barcelony, v prvom osemfinálovom súboji za PSG nenastúpil pre problémy so stehenným svalom. Brazílčan sa zotavuje zo zranenia a koncom februára začal s individuálnym tréningom, no jeho štart je otázny.Trénera Mauricia Pochettina však môže tešiť, že do zostavy sa po zraneniach vracajú Angel Di Maria a Marco Verratti. "" zdôraznil argentínsky kormidelník.Liverpool s Lipskom si aj v odvete zmerajú sily v Budapešti pre aktuálne panujúce reštrikcie na kontinente v súvislosti s pandémiou COVID-19. Na Anfielde sa anglický tím trápi. V nedeľu podľahol Fulhamu 0:1 a sériu prehier v domovskom stánku natiahol už na šesť stretnutí. Úradujúci majster je v tabuľke až ôsmy s priepastným 22-bodovým odstupom na vedúci Manchester City. Postup do štvrťfinále LM by bol pre "The Reds" injekciou." tvrdí kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.Tréner Lipska Julian Nagelsmann napriek prehre 0:2 z úvodného zápasu ešte nehádže flintu do žita. "."