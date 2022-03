Liga majstrov: Futbalisti Bayernu rozstrieľali Salzburg

FC Liverpool - Inter Miláno 0:1 (0:0)



Gól: 62. Martinez. Rozhodoval: Lahoz (Šp.), ČK: 63. Sanchez po druhej ŽK, ŽK: Jota, Robertson, Mane - Sanchez, Vidal, Bastoni, Gagliardini.



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Jones (65. Keita), Fabinho, Alcantara (65. Henderson) - Salah, Jota (83. Diaz), Mane



Inter: Handanovič - ŠKRINIAR, de Vrij (46. D´Ambrosio), Bastoni - Dumfries (75. Darmian), Vidal, Brozovič (75. Gagliardini), Calhanoglu (84. Vecino), Perišič - Martinez (75. Correa), Sánchez



/prvý zápas 2:0, postúpil Liverpool/

Bayern Mníchov - FC Salzburg 7:1 (4:0)



Góly: 12., 21. a 23. Lewandowski (prvé dva z 11 m), 31. Gnabry, 54. a 83. Müller, 86. Sane - 70. Kjaergaard. Rozhodoval: Turpin (Fr.).



Bayern: Neuer - Pavard, Süle (66. Nianzou), Hernandez (60. Upamecano) - Gnabry (46. Sarr), Kimmich, Musiala (66. Roca), Coman (66. Choupo-Moting) - Müller, Sane - Lewandowski



Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet (46. Piatkowski), Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara (67. Tijani), Seiwald (46. Sučič) - Aaronson - Adamu (61. Kjaergaard), Adeyemi (62. Šeško)



/prvý zápas 1:1, postúpil Bayern/

Bratislava 8. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov a FC Liverpool sa stali prvými štvrťfinalistami Ligy majstrov 2021/22. Bavori nedali v domácej odvete šancu rakúskemu FC Salzburg a deklasovali ho 7:1. O tri góly sa postaral Robert Lewandowski, ktorý strelil čistý hetrik za 12 minút a v prebiehajúcej sezóne má na konte už 12 presných zásahov v súťaži. Liverpool si v Miláne ustrážil náskok z prvého zápasu (2:0) a po tesnej prehre 0:1 postúpili ďalej. Pre slovenského obrancu Milana Škriniara sa tak účinkovanie v prestížnej súťaži skončilo.V Mníchove sa hralo od začiatku vo vysokom tempe a Lewandowski prvýkrát ohrozil súperovho brankára už v prvej minúte. Vtedy Köhn ešte odolal, no o desať minút neskôr už musel vyťahovať loptu zo siete. Maximilian Wöber stiahol v šestnástke poľského kanoniera a ten z penalty otvoril skóre. V 21. minúte sa situácia zopakovala, Wöber opäť fauloval Lewandowského a ten premenil aj druhú jedenástku. Chvíľu na to zavŕšil hetrik, svoj piaty v LM a zároveň piaty najrýchlejší v histórii súťaže, keď sa presadil po rýchlom brejku. Bayern držal opraty zápasu pevne v rukách a po polhodine hry pridal štvrtý gól Serge Gnabry. Salzburg mal v prvom polčase len dve strely na bránku a s oboma si poradil Manuel Neuer. Ani po zmene strán sa obraz hry nezmenil, Bavori tlačili a v 54. minúte pridali aj piaty gól. Gnabry potiahol loptu pred šestnástku, prihral Müllerovi a ten strelou k pravej žrdi upravil na 5:0. Obaja tréneri potom prestriedali a v 71. minúte zaznamenali čestný gól aj hostia. Po rýchlom brejku trafil k ľavej žrdi Maurits Kjaergaard, no v závere upravili Müller a Leroy Sane na konečných 7:1.Druhý zápas bol vyrovnanejší. Domáci Liverpool sa spoliehal na pozornú defenzívu a strážil si dvojgólový náskok z prvého stretnutia. Do polčasu pustil hosťujúci Inter len k dvom strelám na bránku, pričom prvá z nich z nohy Denzela Dumfriesa letela v 7. minúte len priamo do rúk Alissona. Brankára domácich príliš nepreveril ani v 41. minúte z priameho kopu Hakan Calhanoglu. Oveľa väčšie šance mali v prvom dejstve Liverpoolčania. Joël Matip v 31. minúte opečiatkoval hlavou brvno a v nadstavenom čase trafil Trent Alexander-Arnold tesne vedľa. Po zmene strán mohol otvoriť skóre Mohamed Salah, ale trafil len do žrde. Skóre sa tak zmenilo až po hodine hry, keď sa strelou z hranice šestnástky presadil Lautaro Martinez - 1:0. Šance Interu na postup však vzápätí výrazne znížil Alexis Sanchez, keď dostal za šľapák druhú žltú kartu a išiel predčasne pod sprchy. Liverpool si v záverečnej polhodine postrážil postup a mohol aj vyrovnať, no Salah v 76. minúte trafil opäť len bránkovú konštrukciu.