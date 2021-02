LIGA MAJSTROV: Gladbach podľahol City, Real zlomil Atalantu v závere

1. osemfinálové zápasy Ligy majstrov 2020/2021:



Atalanta Bergamo - Real Madrid 0:1 (0:0)

Gól: 86. Mendy. ŽK: Gosens - Casemiro, Mendy, ČK: 17. Freuler (Atalanta), rozhodoval: Stieler (Nem.)



Atalanta: Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle (86. Palomino), de Roon, Freuler, Gosens - Pessina - Zapata (30. Pašalič), Muriel (56. Iličič, 86. Malinovskij)

Real: Courtois - Lucas, Varane, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrič - Asensio (76. Arribas), Isco (76. Duro), Junior Vinicius (57. Diaz)



Borussia Mönchengladbach - Manchester City 0:2 (0:1) - hralo sa v Budapešti

Góly: 29. Silva, 65. Gabriel Jesus, bez kariet, rozhodoval: Dias (Port.)



Borussia: Sommer - Elvedi, Zakaria, Ginter - Lainer (63. Lazaro), Neuhaus, Kramer, Hofmann (87. Wolf), Bensebaini - Plea (63. Thuram), Stindl (74. Embolo)

City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Gündogan, Rodri, Foden (80. Torres) - Sterling (69. Mahrez), Gabriel Jesus (80. Agüero), Silva

Bratislava 24. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov 2020/2021 nad Borussiou Mönchengladbach 2:0. Duel sa pre pandemické opatrenia nehral na pôde nemeckého tímu, ale v Puskásovej aréne v Budapešti. "Citizens" natiahli impozantnú sériu víťazstiev vo všetkých súťažiach, ktorá trvá od 19. decembra, už na 19 zápasov. V druhom stredajšom súboji medzi Atalantou Bergamo a Realom Madrid sa zrodilo víťazstvo španielskeho tímu 1:0, v 86. minúte rozvlnil sieť Ferland Mendy.Atalanta sa s rekordným 13-násobným európskym šampiónom stretla vôbec prvýkrát. Jej plány naštrbil netaktický faul Freulera, ktorý pred šestnástkou zatiahol za dres prenikajúceho Mendyho a od rozhodcu uvidel červenú kartu. Následný priamy kop z výhodnej palebnej pozície hostia nepretavili do gólu, ďalšiu príležitosť na skórovanie im núkala dlhá, vyše 70-minútová hra v početnej výhode. V 26. minúte sa cez pravú stranu domácej obrany preštrikoval Nacho, z uhla nenamieril nepresne. Ďalší škrt cez rozpočet talianskeho tímu spôsobilo zranenie kanoniera Zapatu, ktorý po pol hodine prepustil miesto na trávniku Pašaličovi. Ďalšiu príležitosť Realu mal Junior Vinicius, ktorého pokus v poslednej chvíli zblokoval jeden z obrancov Atalanty. V závere prvého dejstva si na centrovanú loptu vyskočil Casemiro, Gollini podržal svoj tím. Real nepustil súpera k slovu ani po zmene strán. V 48. minúte chýbali Modričovi centimetre, následne v tutovke z piatich metrov trestuhodne prestrelil bránu Junior Vinicius. Real napokon strhol víťazstvo na svoju stranu, v 86. minúte Ferland Mendy skóroval z hranice šestnástky k bližšej žrdi.Borussia, ktorá sa do osemfinále LM prebojovala prvýkrát v klubovej histórii, odolala v úvodnej štvrťhodine strelám Sterlinga a Fodena. Územnú prevahu zúročili hostia v 29. minúte, po mäkkom centri Cancela nedal Bernardo Silva hlavičkou zblízka domácemu brankárovi šancu - 0:1. City si strážili tesný náskok, domácich držali na dištanc. Náskok favorita mohol zvýšiť v 55. minúte Gabriel Jesus, ktorý však dlho otáľal so zakončením a Elvedi ho v sklze zbavil lopty. Borussia mohla vyrovnať v 63. minúte, akrobatický pokus Pleu tesne minul pravú žrď. Hostia udreli druhýkrát v 65. minúte, po akcii Cancela a B. Silvu sa lopta dostala ku Gabrielovi Jesusovi a ten ju zblízka nasmeroval do siete - 0:2. "Citizens" pohodlne dokráčali k výhre o dva góly, ktorú ešte mohol zvýrazniť Foden.Odvety sú na programe 16. marca v Manchestri, resp. v Madride.