LIGA MAJSTROV: Hazard sa opäť zranil, Zidane: Neviem to vysvetliť

Madrid 15. marca (TASR) - Belgický futbalista Eden Hazard z Realu Madrid je opäť zranený. Tréner Zinedine Zidane pred utorňajším stretnutí Ligy majstrov s Atalantou Bergamo nevedel vysvetliť pretrvávajúce zdravotné problémy, ktoré 30-ročného stredopoliara prenasledujú od príchodu do španielskeho klubu.



Hazard nastúpil vo víkendovom ligovom zápase proti Elche z lavičky náhradníkov. Bolo to jeho prvé vystúpenie od januára, ale utrpel v ňom svalové zranenie v oblasti panvy na pravej strane. V tejto sezóne nastúpil za Real, do ktorého prestúpil v lete 2019 z londýnskej Chelsea za 100 miliónov eur, iba na štrnásť duelov. "Na ďalší súboj nebude pripravený. Neviem to vysvetliť, len dúfam, že nepôjde o nič vážne. V kariére nikdy nemal takéto ťažkosti, snažíme sa mu pomôcť. Chceme zistiť, čo sa deje, veľa vecí je v hlave," povedal Zidane podľa agentúry AP.