Liga Majstrov: Inter nastúpi v Lisabone bez Škriniara a Calhanoglua

Miláno 10. apríla (TASR) - Futbalisti milánskeho Interu sa v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na ihrisku Benficy Lisabon musia zaobísť bez Milana Škriniara a Hakana Calhanoglua. Obe opory síce počas uplynulého víkendu začali po zraneniach individuálne trénovať, v utorok v Lisabone však svojmu tímu ešte nepomôžu. Informoval o tom portál sempreinter.com.



Slovenský reprezentačný stopér chýbal "nerazzurri" pre problémy s chrbtom v štyroch predošlých zápasoch. Škriniar pre zranenie vypadol aj z nominácie národného tímu na marcové zápasy kvalifikácie ME 2024 s Luxemburskom a Bosnou a Hercegovinou. Počas tohto asociačného termínu sa zranil jeho klubový spoluhráč a turecký reprezentant Calhanoglu, ktorého trápili problémy so stehenným svalom.



Inter sa pod vedením Joseho Mourinha tešil v roku 2010 zo zisku trofeje v najprestížnejšej európskej súťaži, no odvtedy čaká na výrazný úspech, do štvrťfinále sa dostal až v tejto sezóne.