Liga majstrov: Mönchengladbach cíti šancu na osemfinále

Miláno 26. novembra (TASR) – Futbalisti Borussie Mönchengladbach si brúsia zuby na prekvapivý postup do osemfinále Ligy majstrov. Po stredajšom víťazstve 4:0 nad Šachtarom Doneck sú totiž dve kolá pred koncom európskej jesene stále lídrom nabitej B-skupiny. Na pokraji vypadnutia sa naopak ocitol Inter Miláno, ktorý v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom podľahol Realu Madrid 0:2.



“Hrať proti tímu ako je Real Madrid, je samo o sebe nesmierne náročné. Nám sa navyše v oboch vzájomných zápasoch obrátilo šťastie chrbtom. Keď totiž inkasujete ako prví a vzápätí prídete o vylúčeného hráča, zrazu stojíte pred komplikovanou úlohou. Žiaľ, na ihrisku bol napriek tomu badateľný rozdiel medzi oboma mužstvami. Nesmieme sa však vzdať, musíme zostať pokorní a ísť si svojou vlastnou cestou. Sú jednoducho na inej úrovni ako my. Niekoľkokrát vyhrali Ligu majstrov, zatiaľ čo my sa do nej po dlhšej absencii postupne vraciame. Našou úlohou je zmazať tento rozdiel a postupne sa vrátiť do úlohy jedného z vážených mien,“ povedal tréner Interu Antonio Conte.



Všetko podstatné sa odohralo v prvom polčase. V 7. minúte najskôr Eden Hazard premenil pokutový kop a v 33. išiel predčasne pod sprchy Arturo Vidal. Čilský stredopoliar neudržal nervy na uzde po tom, ako hlavný rozhodca Anthony Taylor neodpískal pokutový kop, za čo videl v rýchlom slede dve žlté karty. V 59. minúte dal gólovú bodku za stretnutím striedajúci Brazílčan Rodrygo. Jeho presný zásah však napokon pripísali Achrafovi Hakimimu, ktorý jeho volej zblokoval do vlastnej siete. “Liga majstrov má v mojom srdci špeciálny miesto. Vždy som sníval, že si v nej raz zahrám a v každom doterajšom zápase to išlo skvelo. Verím, že to takto bude pokračovať. Najdôležitejšie je, že sme si udržali čisté konto. Celý zápas sme mali loptu na svojich kopačkách. Musíme takto pokračovať a vyhrať všetky zvyšné stretnutia,“ povedal Rodrygo.



Už budúci týždeň pocestujú hráči Realu na ihrisko Šachtaru Doneck. Ukrajinský tím, po víťazstve 3:2 v Madride a remíze 0:0 s Interom Miláno, výsledkovo pohorel v dvoch stretnutiach s Borussiou Mönchengladbach. Po domácej prehre 0:6 vyšiel bodovo naprázdno aj v Nemecku. Napriek prehre 0:4 má však stále šancu na európsku jar. “Myslím si, že psychiku mužstva výrazne ovplyvnil náš prvý vzájomný zápas. Prehra o šesť gólov však vtedy bola odrazom toho, čo sa dialo na ihrisku, dnes to tak nebolo. Myslím si, že za náš výkon sme si taký debakel nezaslúžili,“ povedal tréner Šachtaru Luis Castro. Domáci rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase. Gól Breela Embola poslal tímy do šatní za stavu 3:0. Švajčiarsky útočník ukončil takmer päťmesačné čakanie na gól v súťažnom zápase exportnými nožničkami: “Ako útočník chcem vždy skórovať a som rád, že sa mi to dnes podarilo. Chalani mi teraz určite v šatni povedia, že toto som typický ja. Čistú šancu nepremením, ale potom sa presadím z nemožného uhla. V prvom rade ma však teší zisk troch bodov. V skupinovej časti nám zostávajú už len dva zápasy – proti Interu a Realu. Keď sme proti nim hrali prvýkrát, darilo sa nám. Som si preto istý, že máme šancu bodovať opäť a možno dokonca zvíťaziť.“



Mönchengladbach je po štyroch odohraných zápasoch s ôsmimi bodmi lídrom B-skupiny. O jeden menej ma druhý Real Madrid. Nasleduje Šachtar Doneck so štyrmi bodmi a posledný Inter má dva. Budúci utorok Mönchengladbach privíta Inter a Šachtar vyzve na domácej pôde Real Madrid.