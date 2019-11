LIGA MAJSTROV: Neapol môže postúpiť, Ancelotti: Rozhodujúci zápas

4. kolo skupinovej fázy LM 2019/20

utorok 5. novembra (v SEČ):



E-skupina:



21.00 FC Liverpool - KRC Genk /Ivan Kružliak - Tomáš Somolani, Branislav Hancko (všetci SR)/

21.00 SSC Neapol - Red Bull Salzburg /Szymon Marciniak (Poľ.)/



Tabuľka:



1. SSC Neapol 3 2 1 0 5:2 7

2. FC Liverpool 3 2 0 1 8:6 6

3. Red Bull Salzburg 3 1 0 2 11:9 3

4. KRC Genk 3 0 1 2 3:10 1



F-skupina:



18.55 FC Barcelona - Slavia Praha /Michael Oliver (Angl.)/

21.00 Borussia Dortmund - Inter Miláno /Danny Makkelie (Hol.)/



Tabuľka:



1. FC Barcelona 3 2 1 0 4:2 7

2. Inter Miláno 3 1 1 1 4:3 4

3. Borussia Dortmund 3 1 1 1 2:2 4

4. Slavia Praha 3 0 1 2 2:5 1



G-skupina:



18.55 Zenit Petrohrad - RB Lipsko /Orel Grinfeld (Izr.)/

21.00 Olympique Lyon - Benfica Lisabon /Björn Kuipers (Hol.)/



Tabuľka:



1. RB Lipsko 3 2 0 1 4:4 6

2. Zenit Petrohrad 3 1 1 1 5:4 4

3. Olympique Lyon 3 1 1 1 4:3 4

4. Benfica Lisabon 3 1 0 2 4:6 3



H-skupina:



21.00 Chelsea Londýn - Ajax Amsterdam /Gianluca Rocchi (Tal.)/

21.00 FC Valencia - OSC Lille /Sergei Karasjov (Rus.)/



Tabuľka:



1. Ajax Amsterdam 3 2 0 1 6:1 6

2. Chelsea Londýn 3 2 0 1 3:2 6

3. FC Valencia 3 1 1 1 2:4 4

4. OSC Lille 3 0 1 2 2:6 1

Bratislava 5. novembra (TASR) - Futbalisti Neapola sa môžu v utorok stať prvým osemfinalistom Ligy majstrov 2019/20. Potrebujú na to vo 4. kole E-skupiny doma zdolať Salzburg, pričom Genk nesmie vyhrať na Anfielde nad úradujúcim šampiónom FC Liverpool. Duel "The Reds" s belgickým majstrom, dres ktorého si oblieka aj slovenský reprezentačný stredopoliar Patrik Hrošovský, povedú slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom.Vo 4. kole si môže spolu zaistiť postup až 6 tímov, ale v utorok len Neapol. V stredu v dueloch "áčka" až "déčka" o to zabojujú Atletico Madrid, Bayern Mníchov, Juventus Turín, Manchester City a Pariž Saint-Germain. V utorok budú v hre aj ďalší slovenskí futbalisti, Inter Miláno s Milanom Škriniarom sa v F-skupine predstaví v Dortmunde a Zenit Petrohrad v G-skupine hostí Lipsko.Neapol v lige prehral na pôde AS Rím 1:2, no tréner Carlo Ancelotti už myslí na Salzburg.povedal pre talianske médiá Ancelotti. Futbalisti FC Liverpool v Premier League opäť vstali z popola, keď v sobotu prehrávali na ihrisku Aston Villy ešte tri minúty pred koncom 0:1, no vďaka gólom Andyho Robertsona a Sadia Maneho zvíťazili 2:1. Ich desaťmesačná ligová séria bez prehry pokračuje. Genk bude proti lídrovi Premier League outsiderom, v októbri s ním doma prehral 1:4.Španielsky majster FC Barcelona privíta na Camp Nou pražskú Slaviu v F-skupine. V 3. kole FCB vyhral v Edene 2:1, ale neoslnil a zožal kritiku. V La Lige nezvládol víkendový zápas a prehral na pôde Levante 1:3 po "sedemminútovke hrôzy", v ktorej trikrát inkasoval. Tréner Kataláncov Ernesto Valverde čelí tlaku, je však stále pokojný.citovala kouča agentúra AFP.Český majster si v Európe získava rešpekt, na konte má však len bod. Mužstvo trénera Jindřich Trpišovského v ligovej generálke prevalcovalo Baník Ostrava (4:0), ktorému hneď odplatilo vyradenie v národnom pohári. V Barcelone chce hrať rovnako ako doteraz, spoliehať sa na agresívny fyzický štýl.citoval portál idnes.cz asistenta trénera Zdeněka Houšteckého. Slavii bude chýbať dôležitý hráč obrany David Hovorka, ktorý si vážne zranil koleno.Aj tréner Dortmundu Lucien Favre čelil kritike, najmä po tom, ako Borussia prehrala na pôde Interu Miláno 0:2. Odvtedy sa však veci pohli k lepšiemu, po výsledku 0:0 v Gelsenkirchene vyradil Dortmund v Pohári DFB ligového lídra z Mönchengladbachu a na Inter sa naladil triumfom 3:0 nad Wolfsburgom.uviedol Favre. "Nerazzurri" v Serie A vyhrali v Bologni 2:1 a aj naďalej pokračujú v prenasledovaní majstrovského Juventusu Turín. Obrat režíroval belgický útočník Romelu Lukaku dvoma gólmi. Zverenci Antonia Conteho majú na konte štyri body rovnako ako BVB a výsledok veľa napovie do postupovej hry.Ťahákom utorka bude aj duel na Stamford Bridge, kde londýnska Chelsea privíta Ajax Amsterdam v H-skupine. Oba tímy majú na čele tabuľky šesť bodov. "The Blues" chcú potvrdiť víťazstvo 1:0 z Areny Johana Cruyffa. Tréner domácich Frank Lampard sa čoraz viac spolieha na mladého amerického krídelníka Christiana Pulisica.uviedol Lampard, ktorého tím v generálke vyhral v lige vo Watforde 2:1. V druhom súboji skupiny Valencia hostí Lille.