LIGA MAJSTROV: Obhajca Bayern Mníchov postúpil do osemfinále

Bývalý brankár Bayernu Oliver Kahn pred začiatkom zápasu 4. kola A-skupiny Ligy majstrov Bayern Mníchov - Red Bull Salzburg v mníchove v stredu 25. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Futbalista Realu Madrid Eden Hazard (uprostred) sa teší so spoluhrámi po strelení gólu v zápase 4. kola B-skupiny Ligy majstrov Inter Miláno - Real Madrid v Miláne v stredu 25. novembra 2020. Vpravo v pozadí slovenský futbalista v drese Interu Miláno Milan Škriniar. Foto: TASR/AP

Hráč Liverpoolu Curtis Jones (vpravo) bojuje o loptu s Robinom Gosensom z Atalanty v zápase D-skupiny 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov FC Liverpool - Atalanta Bergamo v Liverpooli 25. novembra 2020. Foto: TASR/AP

4. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021



A-skupina:



Bayern Mníchov - Red Bull Salzburg 3:1 (1:0)



Góly: 43. Lewandowski, 52. Wöber (vlastný), 68. Sane - 73. Berisha, ČK: 66. Roca (Bayern) po 2. ŽK. Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)







Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva 0:0 (0:0)



Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 15:4 12 *



2. Atletico Madrid 4 1 2 1 4:7 5



3. Lokomotiv Moskva 4 0 3 1 4:5 3



4. Red Bull Salzburg 4 0 1 3 7:14 1



* postup do osemfinále







B-skupina:



Borussia Mönchengladbach - Šachtar Doneck 4:0 (3:0)



Góly: 17. Stindl (z 11 m), 34. Elvedi, 45.+1 Embolo, 77. Wendt. Rozhodoval: Cakir (Tur.)



/L. Bénes (Mönchengladbach) nastúpil v 81. min./







Inter Miláno - Real Madrid 0:2 (0:1)



Góly: 7. Hazard (z 11 m), 59. Hakimi (vlastný), ČK: 33. Vidal (Inter). Rozhodoval: Taylor (Angl.)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



tabuľka:



1. Borussia Mönchengladbach 4 2 2 0 14:4 8



2. Real Madrid 4 2 1 1 9:7 7



3. Šachtar Doneck 4 1 1 2 3:12 4



4. Inter Miláno 4 0 2 2 4:7 2







C-skupina:



Olympiakos Pireus - Manchester City 0:1 (0:1)



Gól: 36. Foden. Rozhodoval: Massa (Tal.)







Olympique Marseille - FC Porto 0:2 (0:1)



Góly: 39. Sanusi, 72. Oliveira (z 11 m), ČK: 70. Balerdi - 67. Grujič. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)



tabuľka:



1. Manchester City 4 4 0 0 10:1 12 *



2. FC Porto 4 3 0 1 8:3 9



3. Olympiakos Pireus 4 1 0 3 1:6 3



4. Olympique Marseille 4 0 0 4 0:9 0



* postup do osemfinále







D-skupina:



Ajax Amsterdam - FC Midtjylland 3:1 (0:0)



Góly: 47. Gravenberch, 49. Mazraoui, 66. Neres - 81. Mabil (z 11 m), ČK: 90.+1 Sviatchenko (Midtjylland). Rozhodoval: Karasjov (Rus.)







FC Liverpool - Atalanta Bergamo 0:2 (0:0)



Góly: 60. Iličič, 64. Gosens. Rozhodoval: del Cerro Grande (Šp.)



tabuľka:



1. FC Liverpool 4 3 0 1 8:2 9



2. Ajax Amsterdam 4 2 1 1 7:5 7



3. Atalanta Bergamo 4 2 1 1 8:7 7



4. FC Midtjylland 4 0 0 4 2:11 0



Bratislava 26. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov postúpili do vyraďovacej časti Ligy majstrov 2020/2021. V stredajšom zápase 4. kola A-skupiny zvíťazil obhajca trofeje na domácej pôde nad RB Salzburg 3:1 a doplnili kvinteto postupujúcich Chelsea Londýn, FC Sevilla, FC Barcelona, Juventus Turín a Manchester City.Pred všetkými zápasmi večera sa držala minúta ticha na počesť Argentínčana Diega Armanda Maradona , ktorý zomrel v stredu vo veku 60 rokov na zlyhanie srdca. UEFA informovala, že minútou ticha si legendu svetového futbalu uctia vo všetkých tohtotýždňových zápasoch LM aj Európskej ligy.Bayern mal v Allianz Arene v prvom polčase veľké problémy s vysokým pressingom hostí a mohol aj prehrávať, ale rakúsky majster svoje šance nevyužil. A pykal za to v závere polčasu, keď Robert Lewandowski dorážkou otvoril skóre a 71. presným zásahom v LM vyrovnal tretiu pozíciu Španiela Raúla Gonzaleza v historických tabuľkách súťaže. Zverenci trénera Hansiho Flicka v druhom polčase zvýšili na 2:0, keď si dal vlastný gól Maximilian Wöber. Potom síce prišli o vylúčeného Marca Rocu, ale vzápätí dal na 3:0 Leroy Sane. Hostia už len znížili vďaka Mergimovi Berishovi. Bavori sú stále stopercentní, v LM vyhrali 15-krát za sebou a už sa môžu tešiť na súpera v jarnom osemfinále. V druhom zápase A-skupiny Atletico Madrid na Wanda Metropolitano remizovalo bez gólov s moskovským Lokomotivom a na druhom mieste má pred tretími Rusmi náskok dva body.V B-skupine otvoril Real Madrid v dôležitom zápase skóre na pôde Interu Miláno už v 7. minúte, keď faul Nicolu Barellu na Nacha potrestal z penalty Eden Hazard. V 33. minúte videl od anglického rozhodcu Anthony Taylora dve žlté a následne červenú kartu v priebehu niekoľkých sekúnd domáci Arturo Vidal za protesty a nešportové správanie. V druhom polčase si dal vlastný gól Achraf Hakimi a "biely balet" po výhre 2:0 získal dôležité body v boji o postup. Inter si situáciu mimoriadne skomplikoval a už má len teoretickú nádej. V základnej zostave "Nerazzurri" nastúpil slovenský obranca Milan Škriniar a odohral celý zápas. Tabuľku vedie bundesligový Mönchengladbach, ktorý "vybavil" ukrajinský Šachtar Doneck už v prvom polčase troma gólmi. Najprv sa z penalty presadil Lars Stindl, potom po rohu hlavičkou Nico Elvedi a v nadstavenom čase prvého polčasu nožničkami aj Breel Embolo. V 77. minúte šikovne z priameho kopu zvýšil na konečných 4:0 Oscar Wendt. V 81. minúte sa dostal na ihrisko aj slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý vymenil kapitána Stindla. Nemci sú na čele s ôsmimi bodmi, Real má sedem, Šachtar štyri a posledný Inter dva."Citizens" v C-skupine prebrali na pôde Olympiakosu Pireus opraty zápasu od prvých sekúnd, hrali aktívne, mali väčšie držanie lopty a vypracovali si viac šancí. Domácich prinútili k pasívnej hre a iba skvelé zákroky brankára Olympiakosu Joseho Saa zachránili Pireus od viacerých gólov. Z tlaku hostí v prvom polčase tak rezultoval len gól Phila Fodena, ktorý v 36. minúte nekompromisne zakončil po spätnej pätičke od Raheema Sterlinga. V druhom polčase sa už hostia napriek viacerým sľubným príležitostiam nepresadili, ale postup, na ktorý by im prípadne stačil aj bod za remízu, si však s prehľadom ustrážili. Zverenci trénera Pepa Guardiolu vyhrali aj vo štvrtom zápase skupiny, ktorú vedú s 12 bodmi. Druhé je Porto, ktoré zvíťazilo v Marseille 2:0 a je už len krôčik od postupu. Pred tretím Olympiakosom má náskok 6 bodov.V D-skupine sa Liverpool doma mohol v prípade výhry nad Atalantou Bergamo tešiť z postupu, ale po troch predchádzajúcich víťazstvách utrpel prvú prehru (0:2). V druhom polčase o tom rozhodli góly Josipa Iličiča a Robina Gosensa. V ďalšom zápase skupiny Ajax doma nadviazal na predchádzajúci triumf 2:1 z pôdy Midtjyllandu a Dánov zdolal 3:1. Urobil tak dôležitý krok k prípadnému postupu, na konte má 7 bodov, rovnako ako tretia Atalanta.