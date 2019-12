Liga Majstrov: Obhajcovi trofeje hrozí vyradenie

Bratislava 9. decembra (TASR) - V utorňajších zápasoch záverečného 6. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/2020 sa rozhodne o ďalších šiestich osemfinalistoch. Už od 18.55 h sa v dueli E-skupiny predstaví obhajca trofeje FC Liverpool na pôde RB Salzburg a k postupovej definitíve potrebuje získať bod. Prehra 0:1 či 1:2 v kombinácii s víťazstvom SSC Neapol nad Genkom v druhom zápase skupiny by znamenala vyradenie Liverpoolu, ktorý na Anfielde zdolal Salzburg 4:3.



Neapolu stačí proti Genku v kádri so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským na postup aj remíza. V F-skupine sa o druhé postupové miesto pobijú Inter Miláno vo svojom strede so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom a Borussia Dortmund. Oba tímy majú na konte sedem bodov, v prospech Interu hovoria lepšie vzájomné zápasy. Ak taliansky tím zvíťazí na San Sire nad Barcelonou, ktorá je už istý víťaz skupiny, zabezpečí si miestenku vo vyraďovačke bez ohľadu na výsledok duelu medzi Borussiou a Slaviou Praha.



Liverpool v generálke na Salzburg zvíťazil na pôde AFC Bournemouth 3:0 a na čele anglickej Premier League si udržal osembodový náskok pred Leicestrom City. Trénera "The Reds" Jürgena Kloppa potešilo, že jeho tím ani raz neinkasoval. "Trvalo štrnásť zápasov, kým sa nám to podarilo. Úprimne poviem, už som aj zabudol, aký je to pocit nedostať gól. V našej kabíne sa často skloňovali slová čisté konto. Veľmi by nám pomohlo, keby sme neinkasovali ani v Salzburgu," povedal Klopp, ktorému budú v utorok chýbať Brazílčan Fabinho a zrejme i chorvátsky stopér Dejan Lovren. Toho by mal v strede obrany nahradiť Joe Gomez.



Rakúsky šampión sa bude v útoku spoliehať na talentovaného nórskeho kanoniera Erlina Brauta Haalanda, ktorý strelil v tomto ročníku LM už osem gólov a presadil sa vo všetkých piatich zápasoch. "Haaland nie je jediná hrozba Salzburgu, no určite najväčšia, čo potvrdil aj v úvodnom vzájomnom zápase. Naskočil z lavičky a výrazne prispel k tomu, že Salzburg vyrovnal z 0:3 na 3:3. Musíme ustrážiť tohto rozdielového hráča," uviedol Klopp na adresu 19-ročného zakončovateľa, ktorý v tejto sezóne zaznamenal vo všetkých súťažiach 28 gólov. Potreboval na to iba 21 stretnutí. "Liverpool je najlepší tím na svete, no v domácom prostredí sme silní a ak podáme maximálny výkon, máme šancu," citoval slová Haalanda web uefa.com. Doposiaľ poslednými obhajcami trofeje LM, ktorí stroskotali už v skupinovej fáze, boli v sezóne 2012/2013 hráči londýnskej Chelsea.



Milánsky Inter v piatok v Serii A iba remizoval s AS Rím 0:0, no na čele tabuľky má už dvojbodový náskok pred Juventusom Turín, ktorý prehral na pôde Lazia 1:3. Pod vedením trénera Antonia Conteho prežívajú "nerazzurri" renesanciu. Veľkú zásluhu má na tom aj príchod argentínskeho útočníka Lautara Martineza, ktorý v tejto sezóne strelil v 20 zápasoch 13 gólov. Inter ťaží z toho, že výborne funguje spolupráca medzi Martinezom a Belgičanom Romeluom Lukakuom. Obaja boli strojcami dôležitého triumfu 3:1 v pražskom Edene, vďaka ktorému má Inter pred vyvrcholením skupinovej fázy LM postup vo vlastných rukách. "Nikdy som nemal vo zvyku vyzdvihovať jedného alebo dvoch hráčov. Určite je veľmi pozitívne, že máme v tíme Lautara a ďalších mladých hráčov, ktorí napreduje. Úspešné výsledky sú však dielom celého kolektívu. V Prahe mužstvo ukázalo, že má mentálnu silu. Verím, že to potvrdí aj proti Barcelone, ktorá má už postup vo vrecku, no určite nám nič nedaruje," zdôraznil Conte.



V G-skupine je už istým postupujúcim desaťbodový nemecký bundesligista RB Lipsko. O druhom sa rozhodne medzi francúzskym tímom Olympique Lyon a ruským Zenitom Petrohrad, v ktorého kádri figuruje aj Róbert Mak. Oba tímy majú na konte sedem bodov, Zenit má lepšie vzájomné zápasy. Lyon si v prípade domáceho víťazstva nad Lipskom zaistí postup i prvenstvo v skupine, keďže vonku triumfoval 2:0. V prípade prehry Lyonu a víťazstva Benficy Lisabon nad Petrohradom by však Olympique nepostúpil ani do 16-finále Európskej ligy UEFA.



V H-skupine bojujú o postup Ajax Amsterdam, Chelsea a FC Valencia. V najlepšej pozícii je Ajax, ktorému proti Valencii stačí doma aj remíza. Tréner Erik ten Hag však ubezpečuje, že jeho tím zostane verný útočnej hre. "Určite pôjdeme do zápasu s cieľom zvíťaziť. Nemôžeme vybehnúť na trávnik s tým, že budeme hrať na remízu. Mohlo by sa nám to kruto vypomstiť." Chelsea má osem bodov rovnako ako Valencia, a ak na Stamford Bridge zdolá OSC Lille, zahrá si v osemfinále. V prípade rovnosti bodov medzi Chelsea a Valenciou by postúpil španielsky tím, ktorý vyhral v Londýne 1:0 a doma remizoval 2:2.



6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2019/20120:



E-skupina:



18.55 SSC Neapol - KRC Genk /rozhoduje: Cüneyt Çakir (Tur.)/



18.55 RB Salzburg - FC Liverpool /Danny Makkelie (Hol.)/



tabuľka:



1. FC Liverpool 5 3 1 1 11:8 10

2. SSC Neapol 5 2 3 0 7:4 9

3. FC Salzburg 5 2 1 2 16:11 7

4. KRC Genk 5 0 1 4 5:16 1



F-skupina:



21.00 Borussia Dortmund - Slavia Praha /Sergej Karasev (Rus.)/



21.00 Inter Miláno - FC Barcelona /Björn Kuipers (Hol.)/



tabuľka:



1. FC Barcelona 5 3 2 0 7:3 11*

2. Inter Miláno 5 2 1 2 9:7 7

3. Borussia Dortmund 5 2 1 2 6:7 7

4. Slavia Praha 5 0 2 3 3:8 2



* - istý postup do osemfinále



G-skupina:



21.00 Benfica Lisabon - Zenit Petrohrad /Anthony Taylor (Angl.)/



21.00 Olympique Lyon - RB Lipsko /ntonio Mateu Lahoz (Šp)/



tabuľka:



1. RB Lipsko 5 3 1 1 8:6 10*

2. Olympique Lyon 5 2 1 2 7:6 7

2. Zenit Petrohrad 5 2 1 2 7:6 7

4. Benfica Lisabon 5 1 1 3 7:11 4



- istý postup do osemfinále



H-skupina:



21.00 Chelsea Londýn - LOSC Lille /Tasos Sidiropoulos (Gr.)/



21.00 Ajax Amsterdam - FC Valencia /Cleent Turpin (Fr.)/



tabuľka:



1. Ajax Amsterdam 5 3 1 1 12:5 10

2. FC Chelsea 5 2 2 1 9:8 8

3. FC Valencia 5 2 2 1 8:7 8

4. OSC Lille 5 0 1 4 3:12 1