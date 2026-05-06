LIGA MAJSTROV: PSG je druhý finalista, v odvete hral s Bayernom 1:1
Mníchov 6. mája (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain postúpili do finále Ligy majstrov. V stredajšej odvete semifinále remizovali na ihrisku Bayernu Mníchov 1:1 a v súčte s víťazstvom 5:4 z prvého duelu im to stačilo na postup. Obhajcovia prvenstva nastúpia vo finále proti Arsenalu Londýn, ktorý v semifinále vyradil Atletico Madrid. Duel je na programe 30. mája v Budapešti.
Prvý duel priniesol až deväť gólov a aj úvod odvety naznačil, že by o ne nemusela byť núdza. Hostia išli do vedenia už v 3. minúte, keď Kvaratskhelia potiahol rýchlu akciu po ľavej strane, po prieniku do šestnástky našiel prihrávkou Dembeleho, ktorý tvrdou ľavačkou otvoril skóre. Potom však dominovali defenzívy a brankári, hoci o šance nebola núdza. V 22. minúte bol blízko k vyrovnaniu Diaz, ale po efektnej akcii netrafil bránu. V 31. minúte sa domáci fanúšikovia dožadovali penalty, keď Vitinha nastrelil ruku spoluhráča Nevesa, no rozhodca neukázal na biely bod. Krátko na to sa domáci brankár Neuer vyznamenal po hlavičke Nevesa. V závere prvého polčasu si brankár hostí Safonov poradil aj so šancami Musialu a Taha.
Hosťom sa aj v druhom polčase darilo držať prakticky dvojgólový náskok. Nestiahli sa do defenzívy a na akcie Bayernu často reagovali rýchlymi protiútokmi. V 69. minúte skončila strela Diaza zvnútra šestnástky iba v náručí pripraveného Safonova. Domáci sa snažili vyrovnať, ale hráči PSG ich nepúšťali do nebezpečných pozícií. Hostí podržal aj brankár Safonov, ktorý inkasoval až v nadstavenom čase. Domáci útočník Kane sa uvoľnil v šestnástke po prihrávke Daviesa a udržal nádej domácich na postup. Tí sa však v zostávajúcich minútach nadstaveného času nedostali do gólovej príležitosti.
Liga majstrov - semifinále
odveta
Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:1 (0:1)
Góly: 90.+ 4 Kane - 3. Dembele. Rozhodcovia: Pinheiro -Jesus, Maia (všetci Port.), ŽK: Tah, Diaz, Kimmich (mimo ihr.) - Mendes, Kvaratskhelia, Marquinhos.
Bayern Mníchov: Neuer – Stanišič (67. Davies), Tah (68. Min-Jae), Upamecano (86. Karl), Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Musiala (79. Jackson), L. Diaz – Kane.
Paríž St. Germain: Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85. Mayulu) – Ruiz, Vitinha, Neves – Doue, Dembele (65. Barcola), Kvaratskhelia
/prvý zápas: 4:5, Paríž St. Germain postúpil do finále/
