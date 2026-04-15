< sekcia Šport
Liga majstrov: PSG postúpil do semifinále tretíkrát za sebou
Obhajcovia titulu vyradili vo štvrťfinále Liverpool po dvoch víťazstvách 2:0 .
Autor TASR
Liverpool 15. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain opäť potvrdili, že súťaženie v Lige majstrov im chutí. Obhajcovia titulu vyradili vo štvrťfinále Liverpool po dvoch víťazstvách 2:0 a medzi najlepšiu štvoricu najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa prebojovali tretíkrát za sebou. Hrdinom francúzskeho tímu na Anfielde bol úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele, ktorý strelil oba góly.
„The Reds“ vstupovali do odvety s dvojgólovým mankom a aktivita im zďaleka nechýbala. Skóre mohli otvoriť po hodine hry, keď hlavný rozhodca odpískal penaltu po zákroku Williana Pacha na Alexisa Mac Allistera. Situáciu však preskúmaval systém VAR a arbiter svoje rozhodnutie napokon odvolal. Domáci v druhom polčase tlačili, ale v 73. minúte sa Dembele blysol strelou spoza pokutového územia a prakticky pochoval šance na obrat. V nadstavenom čase ešte spečatil triumf po prihrávke Bradleyho Barcolu. „Bol to intenzívny zápas medzi tímami, ktoré hrajú naozaj dobrý futbal. Je česť hrať na Anfielde a prvý polčas išiel viac v náš prospech, pretože sme kontrolovali zápas a dokázali sme si vytvoriť niekoľko šancí. V druhom polčase to bolo iné, veľa sme trpeli, mali vysoký pressing a veľa riskovali. Minulú sezónu si všetci mysleli, že nemôžeme vyhrať Ligu majstrov, pretože sme veľmi mladí. Teraz všetci vedia, že sme šampióni, ale musíme rásť. To je náš cieľ,“ konštatoval po postupe tréner tímu Luis Enrique.
Parížania vyradili Liverpool aj vlani v osemfinále. Odveta sa vtedy tiež hrala na Anfielde a strelcom jediného gólu, ktorý duel poslal do predĺženia a napokon aj jedenástkového rozstrelu, bol práve Dembele. „Sme veľmi šťastní, že sme tento zápas dokázali vyhrať, pretože bol naozaj ťažký, najmä druhý polčas. Našli sme však spôsob, ako vyhrať, postúpili sme do semifinále a sme nadšení. Myslím si, že sme na rovnakej úrovni ako v minulej sezóne. Máme túžbu vyhrávať trofeje a pokúsime sa prísť až do konca,“ uviedol francúzsky útočník pre Prime Video. „Liverpool využil svoje silné stránky, ale my sme boli solídni. Potom sme konečne skórovali. Musíte vedieť, ako na to, a byť silní, keď je to náročné. Po prvom zápase sme vedeli, že postup nie je istý, takže mentalita bola vyhrať,“ dodal obranca Marquinhos.
Úradujúci anglickí šampióni tak zakončia sezónu s najväčšou pravdepodobnosťou bez jedinej trofeje. V Premier League im patrí piata pozícia a na vedúci Arsenal strácajú 18 bodov. Vo štvrťfinále FA Cupu prehrali s Manchestrom City 0:4, v osemfinále Ligového pohára ich ešte v októbri vyradil Crystal Palace (0:3). „Minulý týždeň sme dostali oveľa viac, než sme si zaslúžili, keďže sme prehrali iba 0:2. Rovnako ako v minulej sezóne sme ale doma dostali oveľa menej, než sme si zaslúžili. Mali sme vyhrať. Ale aj to je kvalita Paríža, že nedostávajú góly zo šancí, ktoré máme. Zakončenie Ousmanea Dembeleho vám pravdepodobne napovie, prečo získal Zlatú loptu a prečo Paríž minulú sezónu vyhral Ligu majstrov a má dobrú šancu vyhrať ju znova,“ neskrýval sklamanie kouč „The Reds“ Arne Slot.
Holandský kormidelník navyše prišiel o útočníka Huga Ekitikeho, ktorého po 30 minútach odniesli na nosidlách. Podľa prvotných informácií mohlo ísť o natrhnutie Achillovej šľachy, čo by znamenalo, že Francúz určite vynechá nadchádzajúce MS v USA, Kanade a Mexiku. „Vyzerá to naozaj zle, ale ťažko povedať, ako zle. Zajtra to budeme skúmať ďalej. Uvidíme, ale nevyzerá to dobre,“ hovoril Slot po zápase. Len pred pár dňami sa pritom po viac než troch mesiacoch vrátil do zostavy švédsky útočník Alexander Isak. „Musíme byť šťastní, pretože sa po zranení vrátilo veľa hráčov, ako napríklad Isak. Paríž je o niečo lepší ako v minulej sezóne a podať proti nim takýto výkon... Prehrali sme, ale musíme na tom stavať a uvedomiť si, akí dobrí môžeme byť,“ dodal obranca Ibrahima Konate podľa uefa.com.
Parížania narazia v semifinále na víťaza dvojzápasu medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid. V lepšej pozícii sú Bavori, ktorí minulý týždeň zvíťazili na Bernabeu 2:1 a odvetu odohrajú doma v Allianz Aréne.
„The Reds“ vstupovali do odvety s dvojgólovým mankom a aktivita im zďaleka nechýbala. Skóre mohli otvoriť po hodine hry, keď hlavný rozhodca odpískal penaltu po zákroku Williana Pacha na Alexisa Mac Allistera. Situáciu však preskúmaval systém VAR a arbiter svoje rozhodnutie napokon odvolal. Domáci v druhom polčase tlačili, ale v 73. minúte sa Dembele blysol strelou spoza pokutového územia a prakticky pochoval šance na obrat. V nadstavenom čase ešte spečatil triumf po prihrávke Bradleyho Barcolu. „Bol to intenzívny zápas medzi tímami, ktoré hrajú naozaj dobrý futbal. Je česť hrať na Anfielde a prvý polčas išiel viac v náš prospech, pretože sme kontrolovali zápas a dokázali sme si vytvoriť niekoľko šancí. V druhom polčase to bolo iné, veľa sme trpeli, mali vysoký pressing a veľa riskovali. Minulú sezónu si všetci mysleli, že nemôžeme vyhrať Ligu majstrov, pretože sme veľmi mladí. Teraz všetci vedia, že sme šampióni, ale musíme rásť. To je náš cieľ,“ konštatoval po postupe tréner tímu Luis Enrique.
Parížania vyradili Liverpool aj vlani v osemfinále. Odveta sa vtedy tiež hrala na Anfielde a strelcom jediného gólu, ktorý duel poslal do predĺženia a napokon aj jedenástkového rozstrelu, bol práve Dembele. „Sme veľmi šťastní, že sme tento zápas dokázali vyhrať, pretože bol naozaj ťažký, najmä druhý polčas. Našli sme však spôsob, ako vyhrať, postúpili sme do semifinále a sme nadšení. Myslím si, že sme na rovnakej úrovni ako v minulej sezóne. Máme túžbu vyhrávať trofeje a pokúsime sa prísť až do konca,“ uviedol francúzsky útočník pre Prime Video. „Liverpool využil svoje silné stránky, ale my sme boli solídni. Potom sme konečne skórovali. Musíte vedieť, ako na to, a byť silní, keď je to náročné. Po prvom zápase sme vedeli, že postup nie je istý, takže mentalita bola vyhrať,“ dodal obranca Marquinhos.
Úradujúci anglickí šampióni tak zakončia sezónu s najväčšou pravdepodobnosťou bez jedinej trofeje. V Premier League im patrí piata pozícia a na vedúci Arsenal strácajú 18 bodov. Vo štvrťfinále FA Cupu prehrali s Manchestrom City 0:4, v osemfinále Ligového pohára ich ešte v októbri vyradil Crystal Palace (0:3). „Minulý týždeň sme dostali oveľa viac, než sme si zaslúžili, keďže sme prehrali iba 0:2. Rovnako ako v minulej sezóne sme ale doma dostali oveľa menej, než sme si zaslúžili. Mali sme vyhrať. Ale aj to je kvalita Paríža, že nedostávajú góly zo šancí, ktoré máme. Zakončenie Ousmanea Dembeleho vám pravdepodobne napovie, prečo získal Zlatú loptu a prečo Paríž minulú sezónu vyhral Ligu majstrov a má dobrú šancu vyhrať ju znova,“ neskrýval sklamanie kouč „The Reds“ Arne Slot.
Holandský kormidelník navyše prišiel o útočníka Huga Ekitikeho, ktorého po 30 minútach odniesli na nosidlách. Podľa prvotných informácií mohlo ísť o natrhnutie Achillovej šľachy, čo by znamenalo, že Francúz určite vynechá nadchádzajúce MS v USA, Kanade a Mexiku. „Vyzerá to naozaj zle, ale ťažko povedať, ako zle. Zajtra to budeme skúmať ďalej. Uvidíme, ale nevyzerá to dobre,“ hovoril Slot po zápase. Len pred pár dňami sa pritom po viac než troch mesiacoch vrátil do zostavy švédsky útočník Alexander Isak. „Musíme byť šťastní, pretože sa po zranení vrátilo veľa hráčov, ako napríklad Isak. Paríž je o niečo lepší ako v minulej sezóne a podať proti nim takýto výkon... Prehrali sme, ale musíme na tom stavať a uvedomiť si, akí dobrí môžeme byť,“ dodal obranca Ibrahima Konate podľa uefa.com.
Parížania narazia v semifinále na víťaza dvojzápasu medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid. V lepšej pozícii sú Bavori, ktorí minulý týždeň zvíťazili na Bernabeu 2:1 a odvetu odohrajú doma v Allianz Aréne.