LIGA MAJSTROV: Real Madrid nastúpi proti FC Bruggy bez Ramosa i Kroosa

Madrid 9. decembra (TASR) - Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Zinedine Zidane nepošle do stredajšieho zápasu Ligy majstrov proti FC Bruggy obrancu Sergia Ramosa ani stredopoliara Toniho Kroosa. Nechá ich oddychovať, do zostavy by sa však mal vrátiť Gareth Bale, ktorý pre zranenie vynechal víkendový ligový duel proti Espanyolu Barcelona.



Real si už zabezpečil druhé miesto v A-skupine a postup do osemfinále. "Ramosa by mal v strede obrany nahradiť Eder Militao, ktorý bude hrať spolu s Raphaelom Varaneom. Zidane bude mať k dispozícii aj stredopoliarov Casemira, Federica Valverdeho a Isca," informovala v pondelok agentúra AP.