LIGA MAJSTROV: Real s prvým triumfom, Mbappe zažiaril v Bruggách

Bratislava 23. októbra (TASR) - Až vo svojom treťom zápase v A-skupine futbalovej Ligy majstrov 2019/20 si Real Madrid pripísal prvé víťazstvo. Na štadióne Turk Telekom v Istanbule proti Galatasarayu o ňom rozhodol v 18. minúte stredopoliar Toni Kroos. "Biely balet" vďaka tomu poskočil na druhé miesto v tabuľke za Paríž St. Germain. PSG je na čele s impozantným skóre 9:0, jeho triumf v Bruggách 5:0 režíroval najmä Kylian Mbappe.



Real svoj tesný triumf vydrel, domáci Galatasaray totiž nemal ďaleko od gólu. Hostí však zachránil niekoľkými zákrokmi brankár Thibaut Courtois, na ktorého adresu sa v uplynulých dňoch sypala v médiách kritika. "Thibaut bol pre nás dôležitý. Zachránil nás. Ale my sme mali tiež veľmi dobré príležitosti a mali sme pridať ešte aspoň jeden gól. Páčila sa mi koncentrácia tímu od prvej do záverečnej minúty. Bolo to potrebné, pretože skóre bolo tesné," citoval denník Marca trénera Realu Zinedina Zidana.



Ten nemohol v stretnutí počítať so zraneným krídelníkom Garethom Baleom a ani so stredopoliarom Lukom Modričom. Chýbali mu aj Lucas, Nacho a Marco Asensio. Rekordný 13-násobný európsky šampión hral v rozostavení 4-3-3, pričom v strede poľa operovali Toni Kroos, Federico Valverde a Casemiro. V útoku zasa dostal priestor vedľa Edena Hazarda a Karima Benzemu 18-ročný Brazílčan Rodrygo. "Systém 4-3-3 dal našej hre rýchlosť. Urobil som dobre. Rodrygo patrí do prvému tímu, som veľmi spokojný s tým, čo predviedol proti Galatasarayu," dodal Zidane.



V druhom zápase si Parížania vychutnali domáce Bruggy, na triumfe 5:0 sa hetrikom podieľal Mbappe. Dvadsaťročný útočník pritom odohral v uplynulom ligovom zápase iba 15 minút, pretože mal predtým svalové zranenie. "Mbappe vie, že nerád zostavujem základnú jedenástku bez neho. Nastúpil po svalovom zranení a opäť preukázať svoju kvalitu," povedal pre uefa.com tréner PSG Thomas Tuchel.



Svojho spoluhráča pochválil aj kapitán Thiago Silva: "Som šťastný za Kyliana. Vrátil sa po zranení a hneď dal hetrik. Nemám slová, ktorými by som ho opísal. Videli sme skvelého Kyliana. Jeho tempo a technika sú neuveriteľné."