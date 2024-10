Liga majstrov: Šlágrom duel Barcy a ManCity, v akcii Haraslín i Hancko

3. kolo ligovej fázy LM:



18.45 Atalanta Bergamo - Celtic Glasgow



18.45 Stade Brest - Bayer Leverkusen



21.00 Atletico Madrid - OSC Lille



21.00 Young Boys Bern - Inter Miláno



21.00 FC Barcelona - Bayern Mníchov



21.00 RB Salzburg - Dinamo Záhreb



21.00 Manchester City - Sparta Praha



21.00 RB Lipsko - FC Liverpool



21.00 Benfica Lisabon - Feyenoord Rotterdam







tabuľka po 2. kole:



1. Borussia Dortmund 2 2 0 0 10:1 6



2. Stade Brest 2 2 0 0 6:1 6



3. Benfica Lisabon 2 2 0 0 6:1 6



4. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 5:0 6



5. Liverpool 2 2 0 0 5:1 6



6. Aston Villa 2 2 0 0 4:0 6



7. Juventus Turin 2 2 0 0 6:3 6



8. Manchester City 2 1 1 0 4:0 4



9. Inter Miláno 2 1 1 0 4:0 4



10. Sparta Praha 2 1 1 0 4:1 4



11. Atalanta Bergamo 2 1 1 0 3:0 4



12. Sporting Lisabon 2 1 1 0 3:1 4



13. Arsenal 2 1 1 0 2:0 4



14. AS Monaco 2 1 1 0 4:3 4



15. Bayern Mníchov 2 1 0 1 9:3 3



16. FC Barcelona 2 1 0 1 6:2 3



17. Real Madrid 2 1 0 1 3:2 3



18. OSC Lille 2 1 0 1 1:2 3



Paríž St. Germain 2 1 0 1 1:2 3



20. Celtic Glasgow 2 1 0 1 6:8 3



21. FC Bruggy 2 1 0 1 1:3 3



22. Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 3:6 3



23. Atletico Madrid 2 1 0 1 2:5 3



24. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 1



VfB Stuttgart 2 0 1 1 2:4 1



26. Bologna 2 0 1 1 0:2 1



27. Šachtar Doneck 2 0 1 1 0:3 1



28. Dinamo Záhreb 2 0 1 1 4:11 1



29. RB Lipsko 2 0 0 2 3:5 0



30. Girona 2 0 0 2 2:4 0



31. Sturm Graz 2 0 0 2 1:3 0



32. AC Miláno 2 0 0 2 1:4 0



33. CZ Belehrad 2 0 0 2 1:6 0



34. Salzburg 2 0 0 2 0:7 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 2 0 0 2 1:9 0



36. Young Boys Bern 2 0 0 2 0:8 0



Bratislava 22. októbra (TASR) - V stredajšom programe základnej fázy Ligy majstrov láka najmä zápas medzi Barcelonou a Bayernom Mníchov. Dvojica tímov má dovedna 11 titulov v prestížnej súťaži a absolvujú šiesty vzájomný zápas v horizonte uplynulých piatich rokov. Slovensko bude mať zastúpenie vďaka Lukášovi Haraslínovi (Sparta Praha) i Dávidovi Hanckovi (Feyenoord). Celkovo je na programe deväť duelov.Zápas na barcelonskom Estadi Olimpic Lluis Companys má zaujímavú príchuť pre domáceho trénera Hansiho Flicka, ktorý prišiel do katalánskeho klubu toto leto. Päťdesiatdeväťročný kouč pôsobil necelé dve sezóny práve v Bayerne a vyhral s ním Ligu majstrov, Bundesligu, Nemecký pohár i superpohár, a taktiež Superpohár UEFA. Práve pod jeho vedením Bavori rozdrvili Barcelonu 8:2 v sezóne 2019/20, keď zároveň získali "ušatú trofej". Nad Barcelonou vyhrali šesťkrát v rade. Katalánci získali naposledy titul v LM v ročníku 2014/15. Prvú ligovú sezónu pod Flickom začali deviatimi víťazstvami v desiatich stretnutiach napriek absenciám viacerých hráčov. Z nich sa vrátil v nedeľu do diania mladý stredopoliar Gavi. Z tábora Barcelony zaujal streleckou formou v úvode sezóny Robert Lewandowski, ktorý pôsobil v Bayerne Mníchov osem rokov. V tomto ročníku vsietil vo všetkých súťažiach 16 gólov, čo sú dve tretiny z počtu jeho presných zásahov v celom minulom ročníku.Manchester City sa vôbec prvýkrát stretne so Spartou Praha, v úvodných dvoch dueloch získali oba tímy po štyri body. Anglický tím vyhral v nedeľu 2:1 nad Wolves a ťahá šnúru dvanástich zápasov bez prehry vrátane duelu na Tehelnom poli proti Slovanu Bratislava (4:0). V prípade výhry alebo remízy so Spartou vytvoria nový rekord v počte zápasov v LM i Európskom pohári majstrov bez prehry v riadnom hracom čase (26). Pokiaľ neprehrajú, prekonajú taktiež zápis Realu Madrid z roku 1990 v počte domácich stretnutí bez prehry (32). Sparta je v Lige majstrov po 20 rokoch a urobila dojem výhrou 3:0 nad Salzburgom a remízou 1:1 na pôde Stuttgartu. Proti Salzburgu mal asistenciu pri víťaznom góle Haraslín, ktorý skóroval v sobotnom dueli Sparty proti Libercu (2:1) a aj počas asociačného termínu na pôde Azerbajdžanu v Lige národov (3:1). Oba góly boli víťazné.Feyenoord Rotterdam sa predstaví na pôde portugalskej Benficy Lisabon pravdepodobne aj s kľúčovým slovenským obrancom Hanckom. Ten prispel k výhre svojho tímu v predošlom dueli LM na pôde Girony (3:2), keď nastrelil pred bránku loptu, ktorú poslal do siete domáci Ladislav Krejčí a rozhodol o prehre svojho tímu. Holandský tím si tak napravil chuť po prehre 0:4 s Bayerom Leverkusen. Feyenoord i Benfica prehrali v tomto ročníku len po jednom zápase, v prípade Benficy na začiatku ligovej sezóny na pôde Famalicaa. Na úvod LM zvládla duel pred búrlivým publikom Crvenej Zvezdy Belehrad a nadviazala naň triumfom 4:0 nad Atleticom Madrid. V prípade ďalšej výhry by boli stopercentní po úvodných troch dueloch LM premiérovo od sezóny 1989/90, keď postúpili do finále. Tím vedie od septembra nový tréner Bruno Lage a darí sa mu napriek špekuláciám ohľadom údajného manipulovania zápasov zo strany klubu. S Feyenoordom sa stretnú na európskej úrovni prvýkrát od roku 1972, ich súper bude mať v prípade víťazstva dva triumfy na pôde súpera v rade na kontinentálnej scéne prvýkrát od roku 1971.V úvodných dvoch stredajších zápasoch s výkopom o 18.45 h sa predstavia úradujúci šampióni Európskej ligy Atalanta Bergamo proti Celticu Glasgow, ktorý na úvod LM deklasoval Slovan Bratislava 5:1. Francúzsky Stade Brest, ktorému zatiaľ vychádza historická európska premiéra, narazí na doposiaľ svojho najkvalitnejšieho súpera Bayer Leverkusen. Francúzsky tím vyhral na úvod 2:1 nad Sturmom Graz a 4:0 na pôde Salzburgu. Leverkusen útočil v predošlej sezóne na treble a po 11 rokoch zosadil z bundesligového trónu Bayern. V Lige majstrov je doposiaľ taktiež stopercentný. Madridské Atletico, ktoré vyhralo len dva z uplynulých šiestich zápasov vo všetkých súťažiach, preverí Lille a v tabuľke posledný tím Young Boys Bern privíta Inter Miláno. Vyrovnaný duel je na programe v Salzburgu - rakúsky tím je zatiaľ bez bodu a o 21.00 h zvedie súboj s Dinamom Záhreb. To si po úvodnej prehre 2:9 na pôde Bayernu napravilo chuť remízou 2:2 s Monacom.