Liga majstrov: Slovan doplatil na efektivitu, ostáva mu jeden pokus

Třinec 7. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava chceli v stredu v Třinci získať prvé body v Lige majstrov 2021/2022, ale doplatili na slabú efektivitu. Na klzisku českého majstra nepremenili viaceré sľubné šance a po prehre 0:3 tak zostávajú v tabuľke na poslednom 4. mieste. Slovan má o týždeň v odvete ešte jeden pokus na zisk bodov, ak sa mu to nepodarí, bude prvý slovenský zástupca v LM, ktorý v súťaži nezískal ani bod.



Slovan vo svojom piatom vystúpení v základnej F-skupine neodohral zlý zápas, ale nepresadil sa v presilovkách a Brant Harris svoj pokus napálil iba do žŕdky. Třinec bol naopak efektívny. "Musím povedať, že sme do zápasu vstúpili veľmi dobre. Dobre sme korčuľovali, Slovan nás 'zmačkol' v presilovke. Nás však podržal brankár Kacetl. Potom sme mali viac šancí, dali sme dva góly a v tretej tretine sme si triumf postrážili. Máme nabitý program a v tomto kontexte to bol pekný zápas," uviedol po stretnutí domáci kouč Václav Varaďa.



"Oceliarom" chýbali v základnej zostave viacerí hráči, medzi nimi aj Slováci Tomáš Marcinko, Martin Marinčin a Patrik Hrehorčák. Príležitosť tak dostali aj hokejisti z rezervy, pre niektorých to bol vôbec prvý zápas za A-tím. "Chalani to odohrali veľmi dobre a ešte dostanú príležitosť," dodal Varaďa.



V prvom útoku s Michalom a Ondřejom Kovarčíkovcami sa na netypickom poste krídla predstavil slovenský reprezentant Miloš Roman, ktorý si pripísal v zápase jednu asistenciu. "Hrali sme takto spolu už pár zápasov. Poznám ich už odmalička, s oboma si veľmi rozumiem, obaja sú skvelí hráči a ľahko sa im prispôsobujem," uviedol Roman, ktorý stručne zhodnotil zápas: "Prvý gól nás upokojil, potom sme dali ešte dva a už sme si to postrážili."



Slovanu robilo problém najmä vysoké napádanie domácich, hráči Třinca sa neraz aj v piatich vybrali až za útočnú modrú čiaru. "Tu je o dosť menšie ihrisko a aktívnym korčuľovaním sa to snažili využívať. Ale dalo sa z toho vyjsť, keď sme boli silní na puku. Ak však bol puk v rohu, bolo to ťažké," priznal obranca Slovana Michal Sersen.



Bratislavčania sa v poslednom zápase LM predstavia s Třincom 13. októbra. Doma mu chcú prehru vrátiť. "Z bodového hľadiska, alebo z hľadiska postupu nejde o nič, ale chceme fanúšikov dostať na svoju stranu a doma chceme hrať dobrý hokej. Chceme sa divákom odvďačiť, máme za čo. Pre nás musí byť motivácia každý zápas," zdôraznil tréner Róbert Döme.



Aj kouč Slovana musel urobiť v zostave zmeny. V prvom útoku nehral Rastislav Gašpar, na jeho mieste sa objavil Daniil Fominych. "Nebolo to pre zranenie. Fominych hral fajn, my ho ešte použijeme. Je to hráč do prvých pätiek, myslím si, že hral fajn," dodal Döme.