LIGA MAJSTROV: Slovan chce proti Dinamu Záhreb prvé body

Na snímke Miguel Gutierrez (uprostred) z Girony sa teší po strelení úvodného gólu za chrbát brankára Dominika Takáča (vľavo) z ŠK Slovan Bratislava, vpravo sa raduje Cristhian Stuani z Girony počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale FC Girona - ŠK Slovan Bratislava v Girone v utorok 22. októbra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Liga majstrov, 4. kolo ligovej fázy - utorok 5. novembra o 18.45, Tehelné pole



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Dinamo Záhreb



Rozhodcovia: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.)



predpokladané zostavy



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Kucka, Savvidis, Zuberu - Barseghjan, Strelec, Tolič



Dinamo Záhreb: Zagorac - Theophile-Catherine, Bernauer, Torrente - Ristovski, Sučič, Ademi, Mišič, Ogiwara - Baturina, Kulenovič



Bratislava 4. novembra (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava čaká v utorok domáci zápas 4. kola základnej fázy Ligy majstrov proti Dinamu Záhreb. Pre tím trénera Vladimíra Weissa st. to bude zrejme najväčšia šanca premiérovo bodovať v milionárskej súťaži, v ktorej momentálne figuruje na poslednom 36. mieste. Výkop zápasu na Tehelnom poli je na programe o 18.45 h.Dvoma výhrami v lige a jednou v pohári sa na stretnutie naladil lepšie Slovan, keďže Dinamo prehralo koncom októbra s Osijekom 2:4. V samotnej Lige majstrov je však štatistika z pohľadu "belasých" výrazne horšia. Po prehrách na pôde Celticu Glasgow, s Manchestrom City a v Girone majú na poslednom mieste skóre 1:11 a patria k šestici tímov bez bodu. Ich nadchádzajúci súper má na konte štyri body za remízu s AS Monaco (2:2) a výhru 2:0 na pôde Salzburgu v predošlom kole. Momentálne je tak na postupovom 22. mieste o bod pred Bayernom Mníchov, na ktorého pôde prehral v úvodnom kole vysoko 2:9.Obe tímy trápia zranenia. Otázny je štart Juraja Kucku i Kevina Wimmera. Kľúčový Stredopoliar Kucka len nedávno nastúpil po zranení kolena, aj to len na polčas pohárového zápasu v Spišskej Novej Vsi (2:0). Wimmer, jediný strelec Slovana v LM, ktorý sa presadil v Glasgowe (1:5), mal spazmus v svale – v Skalici išiel dole po polhodine a v Podbrezovej ani nebol na súpiske. Do akcie by sa naopak mohol po vyše mesiaci vrátiť útočník Róbert Mak." povedal Weiss po sobotnej výhre 3:1 v Podbrezovej. Na Tehelnom poli sa bude musieť vyrovnať zo zraneniami aj tréner hostí Nenad Bjelica, ktorému chýbajú opory na oboch frontoch - pre zranenie nenastúpi brankárska jednotka Ivan Nevistič a chýbať by mal aj najlepší strelec tímu v minulej sezóne Bruno Petkovič. Bjelica údajne pricestuje do Bratislavy s kompletným 24-členným tímom, no Nevistič do hry podľa chorvátskych médií nezasiahne pre problémy s chrbtom, Petkovičovo nasadenie je síce reálnejšie, no nepravdepodobné.Pre "belasých" je účasť v Lige majstrov historicky prvá, Dianom Záhreb hralo súťaž aj vlani a celkovo sa predstavilo na najvyššej európskej úrovni deväťkrát. Postup zo skupiny, ku ktorému má chorvátsky klub v novom formáte dobre našliapnuté, by bol historicky prvý.Slovan a Dinamo odohrali v minulosti dva ostré zápasy. V roku 2000 sa stretli v 1. kole Pohára UEFA – "Belasí" prehrali doma 0:3 a v odvete remizovali 1:1. Jediný gól Slovana v dvojzápase vtedy vsietil Pavol Sedlák.Zaujímavosťou je aj obsadenie pozície hlavného rozhodcu v utorkovom dueli, ktorým bude Angličan Anthony Taylor. Skúsený 45-ročný arbiter patrí medzi najznámejších v Európe, no do pozornosti sa dostal v septembri po útokoch voči jeho osobe na sociálnych sieťach. Tie spôsobil zápas medzi Chelsea a Borunemouthom, v ktorom rozdal 14 žltých kariet - rekordný počet v histórii Premier League.