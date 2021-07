Liga majstrov: Slovan napriek prehre postúpil do 2. predkola

2. zápas 1. predkola LM:



Shamrock Rovers - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:0)



Góly: 16. Burke (z 11 m), 64. Towell - 73. Weiss. Rozhodovali: Zebec - Durak, Pušic (všetci Chorv.), ŽK: Mandroiu, O´Neill, Towell - Henty, Kashia, De Kamps, 2500 divákov.



Shamrock: Mannus - O´Brien (82. Hoare), Lopes, Grace - Finn, Towell (84. Greene), O´Neill (72. Watts), Mandroiu, Scales - Burke, Gaffney



Slovan: Chovan - Medveděv, Kashia, Božikov, De Marco - Hrnčár (59. Čavrič), Kankava, De Kamps (90. Abena), Ratao (83. Zmrhal) - Weiss (90.+1 Mustafič) - Henty (59. Rabiu)



/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil ŠK Slovan Bratislava/



Hlas po zápase /zdroj: skslovan.com/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Teším sa, že sme postúpili cez súpera, ktorý bojoval ako o život. Shamrock hral dnes výborne, na emócii. Najmä v prvom polčase sme s nimi nedržali krok, prehrávali sme veľa súbojov, menej sme behali. Z takých šancí, aké sme mali v prvom polčase, musíme dať gól, potom by bol zápas úplne iný. Niektorých hráčov, vrátane tých najskúsenejších, som nespoznával, boli veľmi nervózni. Psychika a zodpovednosť zohrali veľkú úlohu, no za to máme výplaty a dobré kontrakty, aby sme to ukázali na ihrisku. Toto je o niečom inom ako slovenská liga, ktorá vás nepreverí tak ako títo súperi. Ľudia si možno myslia, že je to len írska liga, no dnes sme videli, kde je moderný futbal, ktorý je o sile, behaní, vášni. Druhý polčas bol lepší, aj keď sme inkasovali, ale už sme s príchodom Ibrahima Rabia viac podržali loptu a Vlado dal pekný gól, čo nás zachránilo. Ideme ďalej, to je podstatné. Po prehre nebudem s výkonom nikdy spokojný, kritika bude vždy oprávnená, keď podáme takýto ustráchaný výkon. Dnes sa však hralo na postup, čo sme splnili. Hráči chceli, nemôžem o nikom povedať, že by nechcel, no musíme ukázať viac kvality a hrať sebavedomejšie. Young Boys Bern bude v druhom kole favoritom, nie my. Musíme sa na nich dobre pripraviť a zanalyzovať, uvidíme, čo sa ešte podarí možno nejaký dobrý transfer, ktorým by sme zvýšili kvalitu a šancu na postup. Prišiel som, aby sme zažili niečo dobré, a urobím pre to všetko."

Dublin 14. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa prebojovali do 2. predkola Ligy majstrov. V utorkovej odvete 1. predkola síce podľahli na ihrisku Shamrocku Rovers 1:2, no pred týždňom zdolali írskeho súpera doma 2:0. V Dubline prehrával slovenský šampión o dva góly, predĺženie "odmietol" v 73. minúte Vladimír Weiss mladší.Slovan si v 2. predkole zmeria sily s Young Boys Bern. Prvý duel je na programe 20./21. júla na Tehelnom poli, odveta vo Švajčiarsku sa uskutoční o týždeň neskôr.Prvú príležitosť mal v 5. minúte Slovan, Henty po sólovom úniku krížnou strelou z hranice šestnástky minul ľavú žrď bránky Shamrocku. Domáci otvorili skóre po štvrťhodine. Božikov vo vlastnom pokutovom území nedovolene zastavil prenikajúceho Burkea a sám faulovaný nariadenú jedenástku s prehľadom premenil - 1:0. Hostia mohli vyrovnať po ďalekonosnej strele De Kampsa, ktorú Mannus s námahou vyrazil pred seba a hneď nato nedovolil skórovať Hrnčárovi z dorážky. Slovan mal v prvom polčase viac z hry, no domáci húževnato bránili a nepustili ho do väčšieho tlaku. V 42. minúte sa po nevydarenom odkope Mannusa dostal k lopte Henty, ale po jeho tečovanom pokuse zahrávali "belasí" iba dva rohy za sebou.Slovan po zmene strán prenechal Írom iniciatívu a po hodine hry prišiel o náskok, ktorý si doma krvopotne utvoril. Nikým nekrytý Towell trafil ideálne spoza šestnástky do vinkla, Chovan bol bez šance - 2:0. Slovan mohol o chvíľu postaviť na nohy De Marco. Kankava mu v šestnástke prenechal loptu, no ľavý bek hostí v dobrej pozícii pravačkou netrafil bránu. V 73. minúte už to hosťom vyšlo. Po prihrávke od Rataa si Weiss v šestnástke pripravil palebnú pozíciu a strelou k žrdi prekonal Mannusa - 2:1. Domáci vrhli všetky sily do útoku. Hlavičku Gaffneyho v 81. minúte s námahou zlikvidoval Chovan, ktorý so spoluhráčmi ustáli aj záverečný nápor súpera.