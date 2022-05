Liga majstrov: Slovan nastúpi proti Rapperswilu, Mníchovu a Tampere

Zloženie základných skupín ligy majstrov 2022/2023:

A-skupina: Lulea Hockey (Švéd.), Jukurit Mikkeli (Fín.), Sparta Praha (ČR), Aalborg Pirates (Dán.)



B-skupina: EV Zug (Švajč.), Grizzlys Wolfsburg (Nem.), TPS Turku (Fín.), Olimpija Lľubľana (Slov.)



C-skupina: Tappara Tampere (Fín.), Red Bull Mníchov (Nem.), Rapperswil-Jona Lakers (Švajč.), Slovan BRATISLAVA



D-skupina: Rögle Ängelholm (Švéd.), ZSC Zurich Lions (Švajč.), Fehérvár AV 19 (Maď.), GKS Katowice (Poľ.)



E-skupina: Red Bull Salzburg (Rak.), Fribourg-Gotterón (Švajč.), Ilves Tampere (Fín.), Stavanger Oilers (Nór.)



F-skupina: Färjestad Karlstad (Švéd.), Villach SV (Rak.), Straubing Tigers (Nem.), Comarch Krakov (Poľ.)



G-skupina: Eisbären Berlín (Nem.), Mountfield Hradec Králové (ČR), Frölunda Göteborg (Švéd.), Grenoble (Fr.)



H-skupina: Oceláři Třinec (ČR), Skelleftea AIK (Švéd.), HC Davos (Švajč.), Belfast Giants (V. Brit.)

Tampere 25. mája (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava sa v základnej C-skupine Ligy majstrov v sezóne 2022/2023 stretnú so švajčiarskym klubom Rapperswil-Jona Lakers, nemeckým Red Bull Mníchov a fínskym Tappara Tampere. Rozhodol o tom stredajší žreb v dejisku MS vo fínskom Tampere.Víťaz slovenskej extraligy v sezóne 2021/2022 Slovan Bratislava sa nachádzal vo štvrtom koši a žrebovať sa začalo práve od neho. Bývalý fínsky reprezentant Olli Jokinen prisúdil Slovanistom z 3. koša švajčiarsky Rapperswil. Jeho niekdajší reprezentačný kolega Sami Kapanen žreboval z 2. výkonnostného koša a ako tretí v poradí vytiahol Red Bull Mníchov. Fínsky Tappara Tampere bol v záverečnom kole žrebovania zvolený ako prvý, takže mal ísť do A-skupiny, no v nej už bol zástupca fínskej súťaže a rovnako aj v B-skupine. Tappara preto "zamierila" do najbližšej schodnej skupiny, ktorou bolo práve "céčko".Počas žrebu platilo pravidlo, že v jednej skupine nemohli byť dva tímy z rovnakej ligy. Liga majstrov odštartuje v utorok 1. septembra, jej finále je na programe 18. februára 2023.Slovanisti si v Lige majstrov zahrali aj v sezóne 2021/2022, keď dostali tzv. voľnú kartu. V konkurencii Fribourgu, Leksandu a Třinca obsadil v základnej skupine posledné 4. miesto, keď v šiestich zápasoch nezískal ani bod.Súťaž sa bude hrať v ročníku 2022/2023 premiérovo aj v Maďarsku a Slovinsku zásluhou Fehérváru, resp. Ľubľany. Okrem nich bude mať súťaž piatich ďalších nováčikov.