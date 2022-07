LIGA MAJSTROV: Slovan opäť úradoval v závere, Kašia: Bol to náš deň

Budapešť 21. júla (TASR) - K obratu hostí v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov medzi futbalistami Ferencvárosu Budapešť a ŠK Slovan Bratislava (1:2) zavelil Guram Kašia. Tridsaťpäťročný gruzínsky stopér presnou hlavičkou v 81. minúte prekonal brankára Dénesa Dibusza a vyrovnal na 1:1. O päť minút neskôr ho technickou parádou napodobnil Tigran Barseghjan a hostia strhli na svoju stranu cenné víťazstvo, ktoré im dáva pred domácou odvetou veľké šance na postup.



"Som šťastný, že som gólom pomohol tímu. Bol to náš deň, ale stále je pred nami 90 minút. Nechceme oslavovať predčasne. Cez víkend nás čaká ligový zápas a potom sa už dobre pripravíme na domácu odvetu s Ferencvárosom," vravel po stretnutí Kašia, ktorý si okrem streleného gólu zastal svoje miesto v defenzíve slovenského šampióna. Ten predviedol vo vypredanej Groupama Arene vo veľkej horúčave nebojácny výkon a dal zabudnúť na trápenie v ligovej ouvertúre v Podbrezovej. Hráči Slovana ukázali mentálnu odolnosť, aj v 1. predkole LM na pôde Dinama Batumi sa im totiž podarilo v závere (predĺženia - pozn.) otočiť nepriaznivé skóre. "Je za tým tvrdá práca a naša mentalita. Vieme, ako sa máme v týchto situáciách zachovať," tvrdil Kašia.



Dôležitosť konfrontácie s "Fradi" zdôrazňoval hráčom aj tréner Vladimír Weiss st. Pomohol si pri tom historickými súvislosťami. "Nehráme proti Tešedíkovu, ale Ligu majstrov proti Fradi. To bolo jedno z najlepších mužstiev v medzivojnovom období a aj v povojnovom ide o velikánsky klub. U nás o tom niektorí nemajú ani predstavu. Nechcem politikárčiť alebo vstupovať do histórie, ale hráčom som vysvetľoval dejiny okolo Márie Terézie či Rakúsko-Uhorska, aby pochopili, o aký zápas ide," priznal po stretnutí Weiss st.



Kouč Slovana zároveň ocenil, že vo vybičovanej atmosfére sa až na pár výnimiek sústredila pozornosť na futbal. "Ďakujem ešte raz domácim i našim fanúšikom. Prišli vo veľkom počte, boli veľmi slušní, takto si to predstavujem aj v domácom zápase. Dnes ďakujem i maďarským a slovenským novinárom za korektné, futbalové otázky," dodal Weiss st., ktorého deň predtým na tlačovej konferencii rozladila otázka týkajúca sa vzájomného zápasu Ferencvárosu a Slovana z roku 1992.



Kormidelník slovenského majstra je presvedčený, že výkon tímu a výsledok v Budapešti je dostatočná pozvánka pre fanúšikov Slovana, aby prišli povzbudiť tím v domácej odvete. "Prišiel som nielen vyhrávať tituly, ale aj aby mali ľudia z futbalu radosť. Keď budeme hrať takto, slovanisti sa vrátia na štadión. To je naše motto, moja práca. Verím, že v Bratislave bude praskať štadión vo švíkoch a vo vynikajúcej atmosfére nás diváci poženú za úspechom."



Na jeho náprotivka Stanislava Čerčesova ako prvá smerovala otázka, prečo v záverečnej desaťminútovke stiahol z hry všetkých troch útočníkov. "Odpoveď je jednoduchá, ja som tréner a tak som sa rozhodol. Je za tým skutočnosť, že napríklad Traore toho v uplynulých dňoch veľa neodtrénoval. Taktiež Nguen s Bolim majú kondičné resty. Nemyslím si však, že ich odchod zavinil našu prehru," vravel ruský kormidelník.



Čerčesov nenašiel na výkone mužstva veľké rezervy a napriek jednogólovému manku je presvedčený, že o postupe ešte nie je rozhodnuté. "Taký je futbal. Niekedy píše iné príbehy, ako by ste si predstavovali. S výnimkou prvých piatich minút však môžem vysloviť spokojnosť s výkonom hráčov. Vytvorili sme si veľa šancí, mali sme loptu v našej moci, dvakrát Slovanu pomohla konštrukcia bránky. Dnes to nevyšlo, ale zápas si dobre zanalyzujeme a ideme ďalej. Verím, že stále môžeme postúpiť. Máme to v našich rukách," dodal Čerčesov.



Odveta v Bratislave je na programe v stredu 27. júla o 20.30 h. Postupujúceho čaká víťaz z dvojice Karabach Agdam - FC Zürich (prvý zápas 3:2), zdolaný tím pokračuje v 3. predkole Európskej ligy.