Liga majstrov: Slovan prehral doma s Leksandom 2:4

Liga majstrov F-skupina:



HC Slovan Bratislava - Leksand IF 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)



Góly: 30. Fominych (Zigo), 51. Kytnár (Kundrik, Zigo) - 3. Forsberg (Själin, Karlsson), 4. Heineman (Aman), 42. Ruohomaa (Kloos), 44. Forsberg (Caito). Rozhodovali: Snášel, Hronský – Durmis, Konc, vylúčení: 3:4, na 2 min, navyše Yogan a Carter 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2165 divákov.



Slovan: Gudlevskis - Maier, MacKenzie, Golian, Gachulinec, Štajnoch, Valach, Sersen, Beňo - Jääskeläinen, Rapuzzi, Gašpar - Yogan, Zigo, Fominych - Sukeľ, Kytnár, Bezák - Lukošík, Urbánek, Kundrik



Leksand: Brage - Själin, Caito, Lundqvist, Ahnelöv, Berg, Noren, Bichsel, Kandergard - Kloos, Ruohomaa, Lang - Rosén, Zackrisson, Ashton - Veronneau, Aman, Heineman - Karlsson, Knuts, Forsberg

ďalší zápas F-skupiny:



HC Oceláři Třinec - HC Fribourg-Gottéron 3:4 (3:0, 0:3, 0:1)



Góly: 4. Kofroň (MARCINKO), 11. Chmielewski, 14. MARCINKO (Hrňa, Musil) - 23. a 26. Sprunger, 40. DiDomenico, 43. Diaz

tabuľka:



1. Fribourg 3 3 0 0 0 15:7 9



2. Leksand 3 3 0 0 0 12:7 9



3. Třinec 3 0 0 0 3 7:13 0



4. SLOVAN 3 0 0 0 3 7:14 0



Bratislava 2. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom domácom zápase tohtoročnej Ligy majstrov. Švédskemu Leksandu podľahli vo štvrtok 2:4 a v F-skupine majú na konte z troch zápasoch tri prehry.V ďalšom zápase sa Slovan predstaví opäť doma, v sobotu 4. septembra o 17.30 h privíta švajčiarsky tím Fribourg Gottéron.Leksand začal lepšie, už po dvoch minútach nikým nekrytý Forsberg dorazil za Gudlevskisa strelu Själina. Švédom trvalo len 72 sekúnd, aby strelil druhý gól, z vrcholu kruhov prestrelil brankára Heineman. Hráči Leksandu hrali v úvodnej tretine jednoduchšie, dobre korčuľovali, rýchlo a ľahko kombinovali. Ich ďalšiu šancu mal Ruohomaa, ale trafil len žŕdku. V 14. minúte hral Slovan prvú presilovku v zápase, ale Brageho ani raz neohrozil. Zvýšiť mohol v závere 1. tretiny Noren, ale Gudlevskis včas vytesnil svoj betón.Ani po prestávke sa obraz hry nezmenil. Leksand bol lepší a do vedenia ho mohol poslať Ruohomaa, no zblízka neposlal puk do siete. Slovan sa potom nedokázal presadiť ani v ďalšej presilovke, ale v porovnaní s prvou tretinou zlepšil pohyb, Švédi sa už ťažšie dostávali do tlaku. Naopak, Slovan sa v polovici zápasu dostal na rozdiel jedného gólu po góle Fominycha. Zvyšok druhej tretiny však patril opäť Leksandu, jeho hráči boli častejšie pri puku, ale stav sa nezmenil.Švédsky tím išiel do dvojgólového vedenia na začiatku tretej tretiny, keď Ruohomaa v presilovej hre dorazil puk do bránky z tesnej blízkosti. Onedlho dali hostia štvrtý gól, nahodený puk Forsberga od modrej čiary skončil za Gudlevskisom. Od piateho gólu zachránila Slovan ďalšia žŕdka a brankár domácich potom zachránil mužstvo po strele Caita. Zverenci Róberta Dömeho napokon ešte zdramatizovali duel, keď sa deväť minút pred koncom presadil Kytnár. V závere sa ešte strhla bitka medzi Yoganom a Carterom, švédsky hráč predtým nešetrne poslal na ľad Ziga.