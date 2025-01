LIGA MAJSTROV: Slovan proti Stuttgartu, Bajrič: Urobíme maximum

Liga majstrov, 7. kolo ligovej fázy - utorok 21. januára o 21.00 h, Tehelné pole:



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - VfB Stuttgart



Rozhodcovia: Kavanagh - Betts, Davies (všetci Angl.)

Bratislava 20. januára (TASR) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká záverečný domáci zápas v ligovej fáze Ligy majstrov a ich cieľom je prvýkrát zabodovať. V 7. kole najprestížnejšej klubovej súťaži privítajú v utorok (21.00 h) na Tehelnom poli úradujúceho nemeckého vicemajstra VfB Stuttgart. Podľa slovinského obrancu Kenana Bajriča tím urobil oproti prvému stretnutiu progres a verí, že to zúžitkuje proti účastníkovi Bundesligy.Pre "belasých" je to premiérová účasť v milionárskej súťaži a po šiestich dueloch im patrí predposledná 35. priečka bez bodu a skóre 5:21. Mužstvo Vladimíra Weissa st. sa pokúsi túto štatistiku zmeniť." uviedol kapitán Vladimír Weiss mladší. Hráči sériového slovenského majstra vedia, že s trochou šťastia už mohli nejaký bod mať na svojom konte. "" zdôraznil 30-ročný stóper Bajrič pre oficiálny web skslovan.com.Líder Niké ligy po jesennej časti absolvoval jedenásťdňové sústredenie v Katare, počas ktorého odohral dva prípravné zápasy. Už v jeho úvode sa však zranil reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka. Tridsaťsedemročný stredopoliar by mal pre problémy s kolenom absentovať do marca. Slovanisti zvíťazili nad oboma katarskými zástupcami. Po triumfe nad Al-Shahania SC (3:1) uspeli aj nad Al-Gharafa (2:1).povedal asistent trénera Boris Kitka a dodal:Slovan nastúpi proti Stuttgartu po vyše štrnástich rokoch. V auguste 2010 neuspel v play off Európskej ligy. Po domácej prehre (0:1), remizoval na pôde súpera 2:2. S nemeckým tímom hral doteraz šesťkrát. S výnimkou spomenutého dvojzápasu to boli prípravné stretnutia, no ani raz súpera nedokázal zdolať. Nepriaznivú sériu chce zlomiť v utorok. Podľa Bajriča, ktorý odohral v Lige majstrov 534 z maximálneho počtu 540 minút, potrebuje mužstvo udržať počas celého duelu koncentráciu. Práve tá podľa neho chýbala v stretnutí proti AC Miláno (2:3): "Stuttgartu vyšiel ideálne vstup do tohto kalendárneho roka a po troch víťazstvách poskočil v ligovej tabuľke na 4. miesto. V najprestížnejšej klubovej súťaži však vyhral zo šiestich duelov len dvakrát a priebežne je až na 26. priečke. Stále má však šancu na vyraďovaciu časť, ktorej sa zúčastní najlepších 24 tímov.," uviedol Kitka pre oficiálnu stránku klubu. Doplnil ho Bajrič:."Duel povedú anglickí rozhodcovia. V pozícii hlavného arbitra Chris Kavanagh, na čiarach mu budú asistovať Lee Betts a Neil Davies.