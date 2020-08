Liga majstrov: Slovan v 1. predkole nastúpi s KÍ Klaksvíkna

Žreb 1. predkola Ligy majstrov 2020/2021:

Ferencváros Budapešť - Djurgarden IF



Celtic Glasgow - KR Reykjavík



Legia Varšava - víťaz predkvalifikácie KF Drita/Linfield FC



FC Šerif Tiraspoľ - CS Fola Esch



Connah's Quay Nomads FC - FK Sarajevo



FK Crvena Zvezda Belehrad - Europa FC



FK Budučnost Podgorica - PFC Ludogorec Razgrad



FC Ararat-Armenia - AC Omonia Nikózia



Floriana FC - CFR Kluž



Maccabi Tel Aviv - FC Riga



FK Karabach - FK Sileks



FC Dinamo Tbilisi - KF Tirana



Dinamo Brest - FC Astana



Molde FK - KuPS Kuopio



FC Flora Tallinn - FK Suduva Marijampole



NK Celje - Dundalk FC



KÍ Klaksvík - ŠK SLOVAN BRATISLAVA



Vizitka súpera ŠK Slovan Bratislava:



názov klubu: KÍ Klaksvík



založenie: 1904



štadión: Djúpumýrar (kapacita 2600 miest)



prezident: Tummas Lervig



tréner: Mikkjal Thomassen



farby: modrá, biela



najväčšie úspechy: 18x majster Faerských ostrovov (1942, 1945, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1991, 1999, 2019), 6x víťaz pohára (1966, 1967, 1990, 1994, 1999, 2016)



bilancia v Lige majstrov: 4 zápasy - 4 prehry (skóre 1:11)



bilancia v európskych pohároch: 26 zápasov - 4 výhry, 6 remíz, 16 prehier (skóre 23:58)



ročník 2019/2020: predkvalifikácia Európskej ligy (Tre Fiori 5:1 d, 4:0 v), 1. predkolo EL (Riteriai 0:0 d, 1:1 v), 2. predkolo EL (Luzern 0:1 d, 0:1 v)



Kalendár Ligy majstrov 2020/2021:

10. augusta: žreb 2. predkola



11. augusta: finále predkvalifikácie



18.-19. augusta: 1. predkolo



25.-26. augusta: 2. predkolo



31. augusta: žreb 3. predkola



1. septembra: žreb play off



15.-16. septembra: 3. predkolo



22.-23. septembra: 1. zápasy play off



29.-30. septembra: 2. zápasy play off



1. októbra: žreb skupinovej fázy



20.-21. októbra: 1. kolo skupinovej fázy



27.-28. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



3.-4. novembra: 3. kolo skupinovej fázy



24.-25. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



1.-2. decembra: 5. kolo skupinovej fázy



8.-9. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



14. decembra: žreb osemfinále



16., 17., 23., 24. februára 2021: 1. zápasy osemfinále



9., 10., 16., 17. marca: 2. zápasy osemfinále



19. marca 2021: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



6.-7. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



13.-14. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



27.-28. apríla: 1. zápasy semifinále



4.-5. mája: 2. zápasy semifinále



29. mája: finále (Istanbul)



Nyon 9. augusta (TASR) - Súperom futbalistov ŠK Slovan Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov 2020/2021 bude KÍ Klaksvík. Úradujúci slovenský šampión nastúpi na pôde súpera z Faerských ostrovov 18. alebo 19. augusta. Rozhodol o tom nedeľňajší žreb vo švajčiarskom Nyone. V pondelok o 12.00 h prebehne na tom istom mieste žrebovanie 2. predkola.UEFA rozdelila 34 tímov do piatich skupín. Slovan figuroval v 5. skupine a vďaka klubovému koeficientu bol nasadený, pričom okrem Klaksvíku mohol dostať za súpera aj Floru Tallinn, NK Celje a KuPS Kuopio. Vlani stroskotali zverenci Jána Kozáka už v 1. predkole Ligy majstrov na Sutjeske Nikšič z Čiernej Hory, pokračovali však v 2. predkole Európskej ligy a v tejto súťaži sa napokon dostali až do hlavnej fázy. V K-skupine v konkurencii Wolverhamptonu Wanderers, Besiktasu Istanbul a SC Braga získali štyri body.Hráčske zastúpenie v 1. predkole nového ročníka Ligy majstrov bude mať slovenský futbal v ďalších troch kluboch. Ferencváros Budapešť, v ktorom pôsobí stredopoliar Michal Škvarka, nastúpi doma proti švédskemu Djurgardenu. Omonia Nikózia v kádri s Tomášom Hubočanom a od leta aj s Michalom Ďurišom, vycestuje v 1. predkole do Arménska na duel s FC Ararat-Armenia. Stopér Ivan Hladík by sa mohol v drese Suduvy Marijampole predstaviť na pôde estónskej Flory Tallinn.V dôsledku pandémie koronavírusu sa zápasy 1.-3. predkola LM budú hrať iba na jeden zápas. Play off, ktorá je posledná zastávka pred skupinovou fázou, sa už bude hrať na dva duely systémom doma - vonku. Európska futbalová únia (UEFA) vo štvrtok rozhodla, že stretnutia sa v prípade potreby budú môcť odohrať aj na neutrálnej pôde. Ak domáci tím ako organizátor nebude môcť pre epidemiologické reštrikcie vo svojej krajine zorganizovať zápas, jeho povinnosť bude zabezpečiť náhradné dejisko na neutrálnej pôde. Podmienka je, aby hosťujúce mužstvo nemalo problém s cestou. Domáce tímy budú musieť informovať UEFA o obmedzeniach vo svojej krajine v súvislosti s cestovaním a v dostatočnom predstihu dať túto skutočnosť na vedomie aj súperovi. Futbalové zväzy Poľska, Maďarska, Grécka a Cypru v tejto súvislosti ponúkli pomoc a UEFA informovali, že by svoje štadióny vedeli poskytnúť na odohratie takýchto stretnutí.Skupinová fáza LM odštartuje v porovnaní s predošlými sezónami s približne mesačným oneskorením 20.-21. októbra, finále v Istanbule sa uskutoční 29. mája budúceho roka.