LIGA MAJSTROV: Slovan v 1. predkole proti gruzínskemu Dinamu Batumi

Žreb LM:



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Dinamo Batumi

Pjunik Jerevan - CFR Kluž

NK Maribor - Šachťor Soligorsk

Ludogorec Razgrad - Sutjeska Nikšič

FC Dudelange - FK Tirana

Tobol Kostanaj - Ferencváros Budapešť

Malmö FF - víťaz predkvalifikácie

FC Ballkani - Žalgiris Vilnius

HJK Helsinki - RFS Riga

Bodö Glimt - KFI Klaksvik

The New Saints - FC Linfield

Shamrock Rovers - FC Hibernians

Lech Poznaň - FK Karabach

FC Shkupi - Lincoln Red Imps

Zrinjski Miostar - Šeriff Tiraspoľ



ďalšie termíny:



15. júna: žreb druhého predkola

21. júna: semifinále predkvalifikácie

24. júna: finále predkvalifikácie

5./6. júla: prvé zápasy 1. predkola

12./13. júla: druhé zápasy 1. predkola

18. júla: žreb tretieho predkola

19./20. júl: prvé zápasy 2. predkola

26./27. júla: druhé zápasy 2. predkola

2. augusta: žreb play off

2. a 3. augusta: prvé zápasy 3. predkola

9. augusta: druhé zápasy 3. predkola

16./17. august: prvé zápasy play off

23./24. august: druhé zápasy play off

Nyon 14. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v 1. predkole Ligy majstrov 2022/2023 stretnú s tímom FC Dinamo Batumi z Gruzínska. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo švajčiarskom Nyone. Termíny úvodných zápasov sú 6. a 7. júla a odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 13. a 14. júla. Slovan sa v úvodnom dueli predstaví doma, odvetu odohrá na pôde gruzínskeho majstra.V prvom predkole sa žrebovalo 29 tímov. Pred zápasmi 1. predkola sa ešte uskutoční predkvalifikácia, v ktorej si to o jednu miestenku rozdajú majstri Estónska, San Marína, Andorry a Islandu, víťaz uzavrie kompletnú tridsiatku.Európska futbalová únia (UEFA) rozdelila tímy do troch skupín, v každej bolo päť nasadených a päť nenasadených klubov. Slovan mohol okrem Batumi dostať za súpera HŠK Zrinjski Mostar (Bosna a Hercegovina), Lech Poznaň (Poľsko), Hibernians FC (Malta) a KF Shkupi Skopje (Severné Macedónsko).Víťazi prvého predkola postúpia do druhého predkola, zdolané tímy budú hrať v druhom predkole Európskej konferenčnej Ligy.