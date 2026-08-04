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LIGA MAJSTROV: Slovan vyhral na pôde Mjällby 2:1 v 3. predkole
Vytvoril si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň 11. augusta na Tehelnom poli.
Autor TASR,aktualizované
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Hällevik 4. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v utorkovom úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde Mjällby AIF 2:1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň 11. augusta na Tehelnom poli.
Domáci skórovali ako prví z penalty zásluhou svojho najvýraznejšieho hráča, stredopoliara Elliota Strouda. „Belasým“ zaistil vyrovnanie striedajúci útočník Suleiman Camara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok. O víťazný gól sa postaral objav prebiehajúcej sezóny a ďalší striedajúci hráč Manasse Kianga. Úspešnejší z dvojzápasu narazí v play off o ligovú fázu na Ararat-Armeniu alebo slovinský NK Celje.
Mjälby začalo ofenzívne a s vysokým napádaním, no k najväčšej šanci sa v úvode dostal Slovan. Po nedorozumení obrany vystrelil spoza šestnástky do odkrytej brány Kucharevič, gólu zabránil Iqbal. Ten sa opäť blysol v 26. minúte, keď Yirajang zakončil do odkrytej brány zblízka. Ofenzívne mali z hry v tejto fáze viac domáci, dostávali sa však len do náznakov šancí. Patril im aj záver prvého polčasu, brankár Takáč musel zasahovať pri rohovom kope Strouda. Ten hral naľavo, no rohy aj vhadzovania do pokutového územia boli v jeho réžii aj na opačnej strane.
Po prestávke musel domáci brankár zasahovať pri Yirajangovej strele z uhla, Takáč sa na opačnej strane blysol pri úniku Kjaera. Nad jeho sily však už bola penalta Strouda, ktorý mieril k pravej žrdi. Chvíľu na to siahol tréner Toure k prvým dvom striedaniam a na ihrisko poslal novú posilu Camaru. Gambijčan si nabiehal na pravé krídlo, dostal niekoľko lôpt, no k ohrozeniu brány jeho aktivitou spočiatku neprichádzalo. Nakoniec však „belasí“ uspeli práve jeho zásluhou. Domácich obral o loptu v strede ihriska Martinez, posunul ju Kucharevičovi a ten ďalej na voľného Camaru. Mjällby ho pustilo až do šestnástky a po teči zapadla jeho strela ku vzdialenejšej žrdi. Jeho tím nakoniec vybojoval výhru v nadstavení, keď v prečíslení nezaváhal Kianga po akcii Camaru.
/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/
Domáci skórovali ako prví z penalty zásluhou svojho najvýraznejšieho hráča, stredopoliara Elliota Strouda. „Belasým“ zaistil vyrovnanie striedajúci útočník Suleiman Camara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok. O víťazný gól sa postaral objav prebiehajúcej sezóny a ďalší striedajúci hráč Manasse Kianga. Úspešnejší z dvojzápasu narazí v play off o ligovú fázu na Ararat-Armeniu alebo slovinský NK Celje.
1. zápas 3. predkola Ligy majstrov 2026/27:
Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
Góly: 58. Stroud (z 11 m) - 78. Camara, 90.+4 Kianga. Rozhodovali: Walsh - Connor, McFarlane (všetci Škót.), ŽK: Samuelsen, Gustavsson - Martinez, 3327 divákov.
Mjällby: Wallinder - Iqbal, Svanberg, Pettersson - Granath (81. Nielsen), Gustavsson, Gustafson (81. Arrhenius), Stroud - Samuelsen (89. Lindberg), Kjaer (70. Manneh), Bergström (70. Youssef)
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (79. Ibrahim), Pokorný, Gajdoš (66. Mustafič) - Maroš (66. Camara), Kucharevič (79. Kianga), Yirajang
Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
Góly: 58. Stroud (z 11 m) - 78. Camara, 90.+4 Kianga. Rozhodovali: Walsh - Connor, McFarlane (všetci Škót.), ŽK: Samuelsen, Gustavsson - Martinez, 3327 divákov.
Mjällby: Wallinder - Iqbal, Svanberg, Pettersson - Granath (81. Nielsen), Gustavsson, Gustafson (81. Arrhenius), Stroud - Samuelsen (89. Lindberg), Kjaer (70. Manneh), Bergström (70. Youssef)
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (79. Ibrahim), Pokorný, Gajdoš (66. Mustafič) - Maroš (66. Camara), Kucharevič (79. Kianga), Yirajang
Mjälby začalo ofenzívne a s vysokým napádaním, no k najväčšej šanci sa v úvode dostal Slovan. Po nedorozumení obrany vystrelil spoza šestnástky do odkrytej brány Kucharevič, gólu zabránil Iqbal. Ten sa opäť blysol v 26. minúte, keď Yirajang zakončil do odkrytej brány zblízka. Ofenzívne mali z hry v tejto fáze viac domáci, dostávali sa však len do náznakov šancí. Patril im aj záver prvého polčasu, brankár Takáč musel zasahovať pri rohovom kope Strouda. Ten hral naľavo, no rohy aj vhadzovania do pokutového územia boli v jeho réžii aj na opačnej strane.
Po prestávke musel domáci brankár zasahovať pri Yirajangovej strele z uhla, Takáč sa na opačnej strane blysol pri úniku Kjaera. Nad jeho sily však už bola penalta Strouda, ktorý mieril k pravej žrdi. Chvíľu na to siahol tréner Toure k prvým dvom striedaniam a na ihrisko poslal novú posilu Camaru. Gambijčan si nabiehal na pravé krídlo, dostal niekoľko lôpt, no k ohrozeniu brány jeho aktivitou spočiatku neprichádzalo. Nakoniec však „belasí“ uspeli práve jeho zásluhou. Domácich obral o loptu v strede ihriska Martinez, posunul ju Kucharevičovi a ten ďalej na voľného Camaru. Mjällby ho pustilo až do šestnástky a po teči zapadla jeho strela ku vzdialenejšej žrdi. Jeho tím nakoniec vybojoval výhru v nadstavení, keď v prečíslení nezaváhal Kianga po akcii Camaru.
hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:
Yaya Toure, tréner Slovana: „Náročný zápas. V prvom polčase sme viackrát stratili loptu úplne jednoducho a zbytočne, boli sme nedôslední. Druhý polčas bol z našej strany oveľa lepší, boli sme viac na lopte, snažili sme sa kontrolovať stred ihriska a zužitkovali sme to. Je to veľmi dôležitý výsledok, ale ešte nie je koniec. Čaká nás odveta na domácom štadióne pred našimi fanúšikmi. Hráči si teraz zaslúžia oddych a pripravíme sa na ďalší zápas. Camara prispel gólom aj asistenciou a ukázal, že môže byť veľmi dôležitý hráč. Iba teraz začal a už prispel k víťazstvu, to je skvelé. Mám rád hráčov, ktorí sú univerzálni a vedia zahrať na rôznych pozíciách, čo sa ukázalo aj v prípade Mustafiča, Ibrahima, Kiangu či Camaru, ktorí prišli z lavičky a pomohli. Chcem, aby sme v odvete začali lepšie a boli pokojní.“
Karl Aksum, tréner Mjällby: „Bol to náročný európsky zápas proti skúsenému súperovi. Myslím si, že sme sa poriadne nadreli. Prvých 20 až 25 minút sme mali problém dostať sa spod ich tlaku, potom sme sa však postupne dostali do zápasu a začali plniť náš herný plán. V prvom polčase nebolo veľa šancí, ale cítili sme, že sa postupne zlepšujeme. Do druhého sme vstúpili s niekoľkými úpravami a až do vyrovnania na 1:1 sme podľa mňa odohrali výborný polčas. Robili sme presne to, čo sme mali, a po góle na 1:0 sme mali pocit, že zápas sa skončí 1:0 alebo 2:0. Napriek tomu sme napokon našli spôsob, ako prvý zápas prehrať. Je ťažké pochopiť, že sa to skončilo 2:1, ale po vyrovnávajúcom góle sme stratili kontrolu nad zápasom. Sme však iba v polovici dvojzápasu. Prehrávame o jeden gól a zostáva ešte 90 minút. Zostávame preto pozitívni, hoci je kruté prehrať taký tesný a vyrovnaný zápas.“
Manasse Kianga, strelec víťazného gólu Slovana: „V prvom rade chcem poďakovať môjmu pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Bol to náročný zápas, čo sme očakávali. V druhom polčase sme zvýšili intenzitu a je tak dobre, a najdôležitejšie, že sme vyhrali.“
Dominik Takáč, brankár Slovana: „Ešte teraz lapám po dychu. Nie, že by som tam behal, ale bol to náročný zápas pre všetkých, takisto pre mňa. Tešíme sa hlavne za výsledok, vyhrali sme na veľmi náročnej pôde. Herne to určite nebol jeden z tých lepších zápasov, ale to patrí k tomu. Náročné prostredie, náročný súper so svojským herným štýlom, veľmi fyzický. Nemali sme toľko priestoru ako v predošlých zápasoch, ale vyhrali sme 2:1 a nič iné som si neprial. Súper hrá taký nátlakový štýl, ihrisko je pocitovo menšie, užšie a keď na vás takíto hráči vybehnú, nie je jednoduché presadiť sa. Niečo sme si tam vypracovali aj v prvom polčase po ich chybách, v druhom polčase sme mali hluchú fázu pred penaltou, ale po nej sa hra vyrovnala a z dvoch brejkov sme dali dva pekné góly, čo je super. Camara je s nami druhý deň a hneď dal gól, takže by sme mali asi každý týždeň niekoho podpísať, nech dá gól. Mal ešte aj asistenciu, takže super, že dokážeme byť nebezpeční, aj keď nám chýbajú traja kvalitní hráči v ofenzíve.“
Yaya Toure, tréner Slovana: „Náročný zápas. V prvom polčase sme viackrát stratili loptu úplne jednoducho a zbytočne, boli sme nedôslední. Druhý polčas bol z našej strany oveľa lepší, boli sme viac na lopte, snažili sme sa kontrolovať stred ihriska a zužitkovali sme to. Je to veľmi dôležitý výsledok, ale ešte nie je koniec. Čaká nás odveta na domácom štadióne pred našimi fanúšikmi. Hráči si teraz zaslúžia oddych a pripravíme sa na ďalší zápas. Camara prispel gólom aj asistenciou a ukázal, že môže byť veľmi dôležitý hráč. Iba teraz začal a už prispel k víťazstvu, to je skvelé. Mám rád hráčov, ktorí sú univerzálni a vedia zahrať na rôznych pozíciách, čo sa ukázalo aj v prípade Mustafiča, Ibrahima, Kiangu či Camaru, ktorí prišli z lavičky a pomohli. Chcem, aby sme v odvete začali lepšie a boli pokojní.“
Karl Aksum, tréner Mjällby: „Bol to náročný európsky zápas proti skúsenému súperovi. Myslím si, že sme sa poriadne nadreli. Prvých 20 až 25 minút sme mali problém dostať sa spod ich tlaku, potom sme sa však postupne dostali do zápasu a začali plniť náš herný plán. V prvom polčase nebolo veľa šancí, ale cítili sme, že sa postupne zlepšujeme. Do druhého sme vstúpili s niekoľkými úpravami a až do vyrovnania na 1:1 sme podľa mňa odohrali výborný polčas. Robili sme presne to, čo sme mali, a po góle na 1:0 sme mali pocit, že zápas sa skončí 1:0 alebo 2:0. Napriek tomu sme napokon našli spôsob, ako prvý zápas prehrať. Je ťažké pochopiť, že sa to skončilo 2:1, ale po vyrovnávajúcom góle sme stratili kontrolu nad zápasom. Sme však iba v polovici dvojzápasu. Prehrávame o jeden gól a zostáva ešte 90 minút. Zostávame preto pozitívni, hoci je kruté prehrať taký tesný a vyrovnaný zápas.“
Manasse Kianga, strelec víťazného gólu Slovana: „V prvom rade chcem poďakovať môjmu pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Bol to náročný zápas, čo sme očakávali. V druhom polčase sme zvýšili intenzitu a je tak dobre, a najdôležitejšie, že sme vyhrali.“
Dominik Takáč, brankár Slovana: „Ešte teraz lapám po dychu. Nie, že by som tam behal, ale bol to náročný zápas pre všetkých, takisto pre mňa. Tešíme sa hlavne za výsledok, vyhrali sme na veľmi náročnej pôde. Herne to určite nebol jeden z tých lepších zápasov, ale to patrí k tomu. Náročné prostredie, náročný súper so svojským herným štýlom, veľmi fyzický. Nemali sme toľko priestoru ako v predošlých zápasoch, ale vyhrali sme 2:1 a nič iné som si neprial. Súper hrá taký nátlakový štýl, ihrisko je pocitovo menšie, užšie a keď na vás takíto hráči vybehnú, nie je jednoduché presadiť sa. Niečo sme si tam vypracovali aj v prvom polčase po ich chybách, v druhom polčase sme mali hluchú fázu pred penaltou, ale po nej sa hra vyrovnala a z dvoch brejkov sme dali dva pekné góly, čo je super. Camara je s nami druhý deň a hneď dal gól, takže by sme mali asi každý týždeň niekoho podpísať, nech dá gól. Mal ešte aj asistenciu, takže super, že dokážeme byť nebezpeční, aj keď nám chýbajú traja kvalitní hráči v ofenzíve.“
/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/