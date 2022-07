LIGA MAJSTROV: Slovan zvíťazil v Budapešti nad Ferencvárosom 2:1

Úvodný zápas 2. predkola LM:

Ferencváros Budapešť - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)



Góly: 70. Zachariassen - 81. Kašia, 86. Barseghjan. ŽK: Nguen - Šaponjič. Rozhodovali: Burgos - Palomar, Nunez (Šp.), 20.459 divákov.



Ferencváros: Dibusz - Wingo, Mmaee, Kovačevič, Čivič - Laidouni (72. Mercier), Esiti - Zachariassen - Nguen (80. Auzqui), Boli (72. Bassey), Traore (57. Lončar)

Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, Abena, De Marco - Barseghjan (90.+3 Agbo), Kucka (90.+3 Holman), Kankava, Pauschek (73. Čavrič) - Weiss ml. (73. Čakvetadze) - Šaponjič (69. Ramirez)

Budapešť 20. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 2:1. Domáci viedli od 70. minúty po góle Kristoffera Zachariassena, o obrat slovenského šampióna sa postarali v záverečnej desaťminútovke presnými zásahmi Guram Kašia a Tigran Barseghjan.Odveta na Tehelnom poli sa uskutoční v stredu 27. júla o 20.30 h. Postupujúceho čaká v 3. predkole LM víťaz z dvojice Karabach Agdam - FC Zürich (prvý zápas 3:2), zdolaný tím pokračuje v rovnakej fáze Európskej ligy.Slovan pricestoval do maďarskej metropoly bez zraneného Zmrhala, no s výnimkou českého krídelníka mohol tréner Weiss st. postaviť najsilnejšiu možnú zostavu. V horúcom počasí pred vypredanou Groupama Arenou sa ako prví dostali pred bránku súpera nabudení domáci. Po centri Laidouniho nesadla Bolimu v šestnástke lopta a v ťažkej pozícii neohrozil Chovana. Slovan dal o sebe vedieť v 6. minúte a hneď dvakrát. Weiss ml. si po faule na seba postavil loptu a jeho pokus z priameho kopu spoza šestnástky vyškriabal Dibusz na čiare, z následnej dorážky Medveděv netrafil odkrytú bránku. V rušnom úvode stretnutia odpovedal Ferencváros šancou Zachariassena, ktorý zblízka prudkou hlavičkou opečiatkoval brvno. V 21. minúte vytiahol Chovan bravúrny zákrok a končekmi prstov vytlačil na roh technický pokus Nguena. O chvíľu domáci reklamovali ruku jedného z hráčov Slovana vo vlastnej šestnástke, rozhodca nechal pokračovať v hre. Inak však hral slovenský šampión s favoritom stretnutia minimálne vyrovnanú partiu, pôsobil kompaktne v defenzíve a neustále sa snažil hroziť. Po polhodine domáci fanúšikovia zahádzali Barseghjana pri exekúcii rohového kopu plastovými fľašami, z čoho vznikla krátka šarvátka medzi hráčmi oboch mužstiev. Po občerstvovacej prestávke sa dostal do dobrej palebnej pozície Traore, ale Chovan si udržal čistý štít.V 50. minúte podnikli hostia rýchly brejk, Barseghjan prihral Weissovi ml. a jeho pokus zblokoval jeden z domácich hráčov na roh. Domáci tréner sa snažil oživiť ofenzívu svojho tímu striedaním Lončara za Traoreho. Slovan sa po prestávke viac stiahol, vyhovovalo mu aj pomalšie tempo hry. Domáci pôsobili v útočnej snahe bezradne a tak to po hodine hry vyskúšal strelou z diaľky Mmaee, pričom tesne minul pravú žrď Chovanovej bránky. Slovan však v 70. minúte úplne prepadol na pravej strane obrany, nechal Nguena odcentrovať do stredu pokutového územia na Zachariassena, ktorý zblízka bez problémov otvoril skóre - 1:0. Slovan sa však nepoložil a dokázal nielen vyrovnať, ale dokonca otočiť skóre. Najskôr Barseghjanov center sklepol De Marco do klbka hráčov na malom vápne, kde bol Kašia a hlavičkou nedal Dibuszovi šancu na úspešný zákrok - 1:1. Barseghjan sa za svoju celozápasovú aktivitu dočkal odmeny v 86. minúte, keď z hranice pokutového územia zakrútil loptu presne k pravej žrdi - 1:2. Slovan v závere odolal tlaku "Fradi", hoci mu v jednom prípade pomohla aj ľavá žrď po strele Čiviča. Pred odvetou si tak "belasí" vytvorili viac ako nádejnú pozíciu na postup do 3. predkola.