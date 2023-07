LIGA MAJSTROV: Slovan zvíťazil v odvete 2:0 a postúpil do 2. predkola

FC Swift Hesper - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)



Góly: 55. a 62. Weiss (oba z 11 m). Rozhodovali: Bitigen – Sesigüzel, Savranlar (všetci Turecko) ŽK: Martins - Weiss, Savvidis, Zuberu, 3046 divákov.



Swift: Dupire - Martins, Skenderovič, Prempeh (66. Nouvier), Sacras (65. Anoff) - Ekofo, Couturier (80. Achalaia), Stolz (80. Cardoso), Morren - Ayongo, Sinani (87. Hemkemeier)

Slovan: Borjan - Bajrič, Kašia, Wimmer, Lovat - Kankava, Savvidis (90+5. Marcelli), Tolič (73. Lichý) - Barseghjan (82. Abubakari), Čavrič (82. Zuberu), Weiss (82. Zmrhal)

/1. zápas 1:1, Slovan postúpil do 2. predkola/

Na snímke vpravo hráč Slovana Alexandar Čavrič a vľavo hráč luxemburského FC Swift Hesper Cedric Sacras v odvetnom zápase 1. predkola Ligy majstrov FC Swift Hesper - ŠK Slovan Bratislava v Luxemburgu v stredu 19. júla 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Luxemburg 19. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do 2. predkola Ligy majstrov. "Belasí" zvíťazili v odvete 1. predkola na Stade de Luxembourg nad domácim majstrom FC Swift Hesper 2:0. Triumf slovenského šampióna zariadil dvoma gólmi z pokutových kopov kapitán Vladimír Weiss ml. Slovan v ďalšom priebehu zabojuje o postup proti HŠK Zrinskij Mostar z Bosny a Hercegoviny.Domáci v prvom polčase herne dominovali a v permanencii bol prevažne brankár Borjan. Ten v 10. minúte čelil pokutovému kopu kapitána Stolza, no vystihol smer lopty a jedenástku zneškodnil. V druhom dejstve kopal dvakrát pokutový kop Slovan a v oboch prípadoch sa Weiss nemýlil. V 55. minúte premenil prvú penaltu "panenkovským" spôsobom a o sedem minút neskôr nedal Dupiremu šancu prudkou strelou. Slovan v súčte oboch duelov vyhral 3:1. Už o týždeň sa stretne v úvodnom stretnutí 2. predkola s Mostarom.Tréner Weiss urobil oproti prvému stretnutiu päť zmien v základnej zostave. Prvá bola vynúteného charakteru, keď potrestaného Kucku nahradil podľa očakávaní Savvidis. Zo zostavy vypadol pravý obranca Pauschek, na ktorého post naskočil Bajrič. Premiéru v drese "belasých" si odbil v súťažnom dueli obranca Wimmer a prvýkrát v základnej jedenástke nastúpil stredopoliar Tolič. Najaktívnejší hráč druhého polčasu na Tehelnom poli Čavrič na hrote vystriedal Abubakariho.Aktívnejší v úvode stretnutia boli domáci, ktorí hrozili najmä po krajoch. Po pravej strane prešprintoval defenzívu Slovana Ekofo, ktorý sa dostal k centru, ale Sacras loptu netrafil ideálne a poslal ju mimo bránu. V 9. minúte pristúpil Weiss v šestnástke nohu Sinanimu a hlavný arbiter Bitigen nariadil pokutový kop. Mikrosúboj z prvého duelu si zopakovali domáci kapitán Stolz a brankár Borjan, ktorý vystihol smer nedôrazne kopnutej penalty a dokázal ju zneškodniť. Ani tento moment však slovenského zástupcu neprebudil z pasívneho herného prejavu a domáci boli dominantní v hre s loptou aj naďalej. Slovan sa pripomenul prvýkrát až v 28. minúte, keď z hĺbky ihriska vyslal Weiss dopredu Barseghjana, ten však nedokázal ohroziť Dupireho bránu. V závere prvého dejstva sa Slovan prvýkrát usadil na ofenzívnej polovici a v nadstavenom čase sa dostal k nebezpečnému zakončeniu Tolič, no jeho pokus Dupire zlikvidoval.Brankár Borjan musel byť v pohotovosti aj po zmene strán, keď čelil prudkej strele Sacrasa a poradil si aj s následnou hlavičkou Stolza. Vzápätí sa na opačnej strane dostal v šestnástke k lopte Barseghjan, ktorého brániaci hráč fauloval a pokutový kop mal k dispozícii aj Slovan. Loptu si na biely bod postavil kapitán Weiss, ktorý ju sebavedomo "panenkovským" spôsobom poslal za Dupireho a otvoril skóre zápasu. O sedem minút sa celá situácia v tej istej šestnástke zopakovala, opäť bol faulovaný arménsky krídelník Slovana a turecký rozhodca nariadil tretiu penaltu v zápase. Weiss prudkou strelou zabezpečil hosťom dvojgólové vedenie. Domáci v úvodnom polčase vynaložili množstvo síl, čo sa postupne prejavovalo a v závere sa už nedostali k bezprostrednému ohrozeniu Borjana. Slovan tak splnil úlohu favorita a postúpil do 2. predkola Ligy majstrov.