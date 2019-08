LIGA MAJSTROV: Stochov PAOK v 3. predkole proti neobľúbenému Ajaxu

Program 1. zápasov 3. predkola LM:

utorok 6. augusta:



19.00 PAOK Solún - Ajax Amsterdam



19.00 APOEL Nikózia - Karabach Agdam



20.00 Dinamo Záhreb - Ferencváros Budapešť



20.30 Club Bruggy - Dynamo Kyjev



20.45 CZ Belehrad - FC Kodaň



streda 7. augusta:



19.00 FK Krasnodar - FC Porto



19.45 Istanbul Basaksehir - Olympiakos Pireus



20.00 FC Bazilej - LASK Linz



20.00 CFR Kluž - Celtic Glasgow



20.15 NK Maribor - Rosenborg Trondheim



Bratislava 5. augusta (TASR) - Futbalová Liga majstrov 2019/2020 má v utorok a stredu na programe úvodné zápasy 3. predkola, v ktorých majú šancu zasiahnuť do hry aj dvaja slovenskí legionári. Grécky šampión PAOK Solún, do ktorého sa v lete z pražskej Slavie vrátil krídelník Miroslav Stoch, privíta semifinalistu uplynulej edície Ligy majstrov Ajax Amsterdam. Holandský tím už v tejto fáze súťaže dvakrát cez PAOK prešiel, bolo to v sezónach 2010/2011 a 2016/2017. Gréci ťahajú šnúru štyroch domácich prehier v európskych pohároch a túto štatistiku by radi zmenili, aby pred odvetou v Amsterdame mohli reálne pomýšľať na postup do play off.V základnej zostave Ferencvárosu Budapešť by nemal chýbať stredopoliar Michal Škvarka. "Fradi" po zdolaní maltského outsidera FC Valletta čaká podstatne ťažší protivník. Maďarský majster sa pokúsi dostať do play off na úkor Dinama Záhreb, ktoré bolo vlani súperom Spartaka Trnava v skupine Európskej ligy. FC Porto narazí na ruský Krasnodar, ktorý je nováčik v Lige majstrov. V ďalších zápasoch 3. predkola si Celtic Glasgow zmeria sily s CFR Kluž, turecko-grécke derby ponúkne konfrontácia Istanbulu Basaksehir s Olympiakosom Pireus, ktorý v 2. predkole po výsledkoch 0:0 vonku a 4:0 doma vyradil českého vicemajstra Viktoriu Plzeň.Premiéru v LM absolvuje LASK Linz. Rakúsky tím nastúpi v Bazileji proti premožiteľovi PSV Eindhoven z druhého predkola. Club Bruggy sa pokúsi vylepšiť štatistiku proti ukrajinským zástupcom, nad ktorými v európskych pohároch nedokázal vyhrať ani raz v uplynulých deviatich súbojoch. V ceste mu stojí Dynamo Kyjev.Odvety 3. predkola LM sú na programe v utorok 13. augusta. Víťazi postúpia do play off, zdolané tímy sa presunú do play off Európskej ligy UEFA.