Liga majstrov: Ťahákom osemfinále bude šláger medzi PSG a Liverpoolom

prehľad dvojíc osemfinále Ligy majstrov



Paríž Saint-Germain - FC Liverpool



FC Bruggy - Aston Villa



Real Madrid - Atlético Madrid



PSV Eindhoven - Arsenal FC



Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno



Bayern Mníchov - Bayer Leverkusen



Borussia Dortmund - Lille



Benfica Lisabon - FC Barcelona







ďalší program LM:



osemfinále: 4./5. a 11./12. marca



štvrťfinále: 8./9. a 15./16. apríla



semifinále: 29./30. apríla a 6./7. mája



finále: 31. mája v Allianz Arene v Mníchove



Nyon 21. februára (TASR) - Šlágrom osemfinálových vyraďovacích bojov futbalovej Ligy majstrov bude duel Paríža Saint-Germain s Liverpoolom. Feyenoord Rotterdam so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s Interom Miláno. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 4. a 5. marca, odvety o týždeň neskôr.Nový formát Ligy majstrov priniesol viacero prekvapivých účastníkov v play off o osemfinále po základnej fáze. Medzi veľkoklubmi bolo aj PSG, ktoré postúpilo vo francúzskom derby cez Brest. Liverpool bol najlepší tím ligovej fázy a s Parížnami sa stretne prvý raz od apríla 1997, keď s neskorším finalistom prehral 0:2 v semifinále Pohára víťazov pohárov. Feyenoord si zahral na San Sire aj v predošlej fáze milionárskej súťaže, keď vyradil AC Miláno. Z holandských zástupcov postúpil okrem tohto tímu aj PSV Eindhoven a krajina tak má dvojnásobné zastúpenie vo vyraďovačke LM prvý raz po 19 rokoch.V novom formáte LM platnom od prebiehajúceho ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. V osemfinále je tak na programe madridské derby medzi Realom a Atleticom i nemecké medzi Bayernom Mníchov a úradujúcim majstrom Bayerom Leverkusen. Duel z ligovej fázy si zopakujú Bruggy a Aston Villa - na jeseň vyhral belgický zástupca 1:0.Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska.Žrebu vo švajčiarskom Nyone sa ujal tradične vicegenerálny sekretár UEFA Giorgio Marchetti, ako hosť sa k nemu pripojil Giovane Élber, držiteľ "ušatej trofeje" zo sezóny 2000/01 s Bayernom Mníchov.